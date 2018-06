Entwarnung in Berlin-Gesundbrunnen: Nachdem die Polizei am Dienstagmorgen eine Grundschule geräumt hat, besteht dort keine Gefahr. Ein Anrufer hatte den Einsatz ausgelöst, der zwei verdächtige Personen gemeldet hatte. Er soll nun befragt werden.

Aufatmen bei den Eltern, Lehrern und Schülern an der Grundschule in der Gotenburger Straße in Berlin-Gesundbrunnen: Nach der Evakuierung der Schule durch Einsatzkräfte hat die Polizei dort nichts Verdächtiges gefunden, berichtete die Polizei am Dienstag via Twitter. "Wir haben keine verdächtigen Personen oder Gegenstände gefunden. Alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal sind in Sicherheit".



Die Polizei hatte am Vormittag die Wilhelm-Hauff-Grundschule geräumt. Es bestehe der "Verdacht einer Gefahrenlage" in der Schule, hieß es am Morgen. Laut Polizeisprecher Thomas Neuendorf habe ein Anruf von außerhalb der Schule den Einsatz ausgelöst. Ein Anwohner habe erklärt, zwei verdächtige Personen beobachtet zu haben, die in die Grundschule liefen. Unter Beteiligung eines Sondereinsatzkommandos (SEK) durchsuchten Neuendorf zufolge rund 100 Beamte das Schulgebäude.

Schüler und Lehrer waren am Morgen aus dem Gebäude geführt und zunächst in einen abgeriegelten Bereich in einem Hinterhof gebracht worden und dort betreut.