Flussbadpokal wirbt für Spreebad - Planschen an der Museumsinsel

30.06.18 | 10:42 Uhr

Seit 20 Jahren versuchen engagierte Bürger, die Berliner Innenstadt wieder badetauglich zu machen. Mit einem Schwimmbad in der Spree, wie es vor etwa hundert Jahren eines gab. Für das Projekt wird am Sonntag mit dem Flussbadpokal geworben. Von Sylvia Tiegs

"Durch Berlin fließt immer noch die Spree" - zu diesen Takten schunkelten die Hauptstädter in den goldenen 1920ern. Zu Ur-Opas Zeiten war das Schwimmen in der Spree mitten in der Stadt völlig normal. Um die vorherige Jahrhundertwende herum gab es mehr als ein Dutzend innerstädtischer Flussbäder an der Spree: an der Fennbrücke in Moabit zum Beispiel, an der Cuvrystraße in Kreuzberg, an der Jannowitzbrücke in Mitte oder der Schillingbrücke in Friedrichshain. Hunderttausende Berliner planschten in diesen Spree-Flussbädern und hatten dabei ihren Spaß. Leider wurden sie dabei auch häufig krank. 1925 zog das Hauptgesundheitsamt die Reißleine: Die Spree-Bäder mussten schließen, weil der Fluss zu schmutzig zum Baden war - durch das Abwasser der Industriebetriebe und Mietskasernen. Dazu kam der immer stärker werdende Schiffsverkehr.

Hier soll das Bad auf einer Fläche von ca. 20 50-Meter-Becken entstehen. | Bild: rbb/Sylvia Tiegs

Sauberkeit des Wassers muss garantiert werden

100 Jahre später steht Kai Dolata an den Ufermauern des Spreekanals in Mitte und schaut aufs dunkle Wasser. Der Kanal ist ein zwei Kilometer langer Seitenarm der Spree - künstlich angelegt, aber Teil des natürlichen Flusses. Auch hier am Spreekanal lag einst eine Badeanstalt. Vor 20 Jahren kam die Idee auf, ein öffentliches Bad an dieser Stelle wieder zu gründen. Faktisch sei es sonst derzeit im Zentrum Berlins wegen der hohen Ufermauern nicht möglich, ans Wasser ranzukommen, sagt Kai Dolata vom Verein Flussbad. Richtig Fahrt nahm die Idee des Vereins 2015 auf. Flussbad e.V. veranstaltete erstmals ein öffentliches Wettkampf-Schwimmen im Spreekanal - den "Berliner Flussbadpokal". Ein Jahr später schon mit mehr als 200 Teilnehmern, die alle begeistert wieder aus dem Wasser stiegen. Aber Spaßveranstaltungen allein reichen nicht. Um eine dauerhafte Genehmigung für ein neues Flussbad zu bekommen, muss der Verein den Spreekanal auch dauerhaft sauber halten. Was im Prinzip nicht so schwer ist, sagt Kai Dolata. "Die Spree ist meistens sauber genug, um darin zu schwimmen. Das ändert sich dann, wenn es stark regnet und die Kanalisation überläuft". Dann öffnen die Berliner Wasserbetriebe ihre Ventile und der Dreck aus der Kanalisation läuft ungefiltert in die Spree. Und der Fluss - und damit auch sein Kanal - wird zur Kloake. Genau wie einst anno 1925. Die Berliner Wasserbetriebe sind zwar schon seit Jahren dabei, mehr und mehr Regenwasser unterirdisch zu stauen, um die Kanalisation und die Spree zu entlasten. Aber das funktioniert nicht zu 100 Prozent. Nach dem Horror-Starkregen im Juli 2017 war die Spree tagelang dreckig. Der 3. Flussbadpokal fiel aus.

Die Testfilteranlage am Spreekanal. Ökologische Pflanzenfilter sollen das Wasser reinigen, das ansonsten die Gesundheit gefährden kann. | Bild: rbb/ Sylvia Tiegs

2018 ist es eher zu trocken als zu nass. Deshalb sieht der Verein dem 4. Flussbadpokal Sonntag frohgemut entgegen. Mehr als 400 Schwimmer sind angemeldet. Für sie haben die Berliner Wasserbetriebe gute Nachrichten. Sprecher Stefan Natz, der im engen Kontakt mit Flussbad e.V. steht, sagt, beide mikrobiologischen Proben aus zwei Messstellen hätten derzeit nach EU-Standards beste Badewasserqualität.

Senat unterstützt das Projekt

Alle Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses bis auf die AfD stimmten im Winter dafür, dass der Senat das Flussbad im Spreekanal unterstützen soll. Öffentliche Gelder fließen schon. Experten der Wasserbetriebe begleiten die Arbeiten an einem riesigen Filter, den der Flussbad-Verein für den Spreekanal entwickelt: 300 Meter lang, 18 Meter breit soll er das Wasser so gründlich säubern, dass das Baden im Kanal praktisch immer möglich ist. Den Testfilter kann man jetzt schon bestaunen: Er liegt auf einem alten Lastkahn im Kanal an der Sperlingsgasse.

Hier am Müggelsee kann man ohne Treppe baden gehen | Bild: rbb/ Sylvia Tiegs

Während also in Mitte alte Spreebadefreuden wieder aufleben sollen, sind sie am Stadtrand nie weggewesen. Zum Beispiel in Köpenick, etwa 20 Kilometer östlich der Stadtmitte. Hier draußen heißt der Fluss Müggelspree - weil er den Müggelsee passiert hat. An den grünen Ufern der Müggelspree baden Berliner schon seit Generationen. So wie die 80-jährige Erika, die "imma" schon hier an der Badestelle Kamerun schwimmen geht. Warum das Fleckchen an der Müggelspree so heißt, weiß kein Mensch. Ist den Leutchen hier auch egal. Was zählt, sind andere Dinge, sagt Rentnerin Susanne. "Hier ist noch Idylle und wunderbare Wasserqualität, die bewahrt werden muss." Susanne und Erika kommen seit April praktisch täglich an die Müggelspree. Wenn sie im Fluss ihre Strecken schwimmen, kommen sie an Schwänen und Fischreihern vorbei. Die beiden genießen heute, wovon die Badefreunde vom Flussbad im Spreekanal bislang noch träumen.

