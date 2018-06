Im Hochsicherheitssaal 700 des Berliner Landgerichts geht es sonst um Terrorismus und Rockermorde, aber am Dienstag wird es um Beleidigung und gefährliche Körperverletzung gehen. Ein 19-jähriger Flüchtling aus Syrien ist angeklagt. Das Interesse der Öffentlichkeit ist so groß, dass ein kleinerer Saal nicht ausreichen würde, denn es geht auch darum, ob sich jüdische Menschen in der deutschen Hauptstadt offen zu erkennen geben können, ohne gefährdet zu sein. 45 Journalisten werden berichten, selbst aus den USA reisen Reporter an.

Am Tattag, dem 17. April 2018, gegen 20:20 Uhr waren die Cafés und Restaurants im bürgerlichen Prenzlauer Berg gut besetzt, als Täter und Opfer in der Raumerstraße aufeinander trafen. Der angeklagte 19-jährige Syrer, der seit 2015 in Deutschland lebt, war mit seinem Cousin und einem bis heute Unbekannten unterwegs. Die zweite Gruppe bestand aus einem jungen Israeli und dessen deutsch-marokkanischem Freund, beide trugen eine Kippa.