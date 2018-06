rbb Video: rbb|24 | 29.06.2018 | Bild: rbb

Evakuierung in Reinickendorf - Nach Bombendrohung: Polizei hebt Sperrung um Schule auf

29.06.18 | 15:12 Uhr

Mit einer Bombendrohung hat ein Anrufer am Freitag einen Polizeieinsatz an der Schule am Park im Eichborndamm in Wittenau ausgelöst: Schule und eine Kita wurden geräumt, ein Sperrkreis von 300 Metern eingerichtet. Die Durchsuchung blieb ergebnislos.

Nach einer Bombendrohung an einer Berliner Schule im Stadtteil Wittenau hat die Polizei nichts Verdächtiges gefunden. Die Durchsuchung sei ergebnislos verlaufen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Alle Sperrungen seien aufgehoben. Am Freitagmorgen war in der Schule ein Drohanruf eingegangen. Die Polizei riegelte die Schule am Park im Eichborndamm und eine nahegelegene Kita ab und errichtete einen Sperrkreis von 300 Metern. 150 Polizisten waren im Einsatz. Das Gebäude wurde mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Etwa 100 Menschen wurden aus angrenzenden Häusern aus dem Sperrbereich geleitet, wie die Behörden mitteilten.

Die Schüler der Schule am Park im Eichborndamm seien mit einem Bus in ein anderes Gebäude gebracht worden. Die nahegelegene Kita sei geräumt worden. Es handelt sich um eine Schule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Schüler, Lehrer und Eltern wollten am Freitag eigentlich ein Sommerfest feiern. Im Umfeld der Schule kam es wegen der Sperrungen zu Behinderungen im Straßenverkehr. Der zunächst geschlossene U-Bahnhof ist inzwischen wieder geöffnet. Laut BVG wurden mehrere Busse umgeleitet. Betroffen sind die Linien X33, 124 und 221. Am Mittag wurde auch der U-Bahnhof Wittenau vorsorglich gesperrt, inzwischen ist er wieder geöffnet. Der S-Bahnverkehr läuft ohne Beeinträchtigung.

