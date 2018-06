"Ich hasse weder Juden noch Christen, aber ich habe ihn geschlagen, und dafür entschuldige ich mich", sagte der 19-Jährige. In seinem Geständnis erklärte er, er habe dreimal auf den Kippa tragenden Mann eingeschlagen. Erst vor dem letzten Schlag habe er gesehen, dass der Israeli eine Kippa trug. Da habe er "Jude" gerufen, was ein Schimpfwort sei. Dann habe er noch einmal mit dem Gürtel auf den anderen eingeschlagen. Das sei nicht richtig gewesen.

Das Interesse an der Verhandlung ist riesig. Unter anderem werden 45 Journalisten über den Fall berichten, zahlreiche von ihnen reisten aus dem Ausland zum Prozess an.

Der Fall wird in Berlin ungewöhnlich schnell juristisch aufgearbeitet: Bereits einen Monat nach dem Angriff war Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung erhoben worden.

Der Angeklagte lebt seit 2015 in Deutschland. Er war einer Flüchtlingsunterkunft in Brandenburg zugewiesen worden, hielt sich aber in Berlin auf. Bis zum Prozessbeginn befand er sich in Untersuchungshaft.