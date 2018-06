Für ein paar Euro und ein Handy: Nach dem Mord an einer 60-Jährigen in Berlin-Tiergarten ist ein 18-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es am Montag als erwiesen an, dass der Tschetschene die Frau ausgeraubt und erdrosselt hat.

Das Landgericht in der Hauptstadt sah es am Montag als erwiesen an, dass der aus Tschetschenien stammende Vorbestrafte die 60-Jährige im September 2017 auf ihrem Heimweg erdrosselt und ausgeraubt hat.

Nachdem Susanne F. am Tattaga nicht nach Hause gekommen war, gab der Ehemann der promovierten Kunsthistorikerin am nächsten Morgen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Noch am selben Tag wird das Gebiet um das beliebte Gartenlokal "Schleusenkrug" mit Spürhunden vom DRK abgesucht. Die Hunde sind allerdings auf das Aufspüren lebender Menschen dressiert und schlagen daher nicht an. Auch die Wasserschutzpolizei wird im Laufe des Tages eingesetzt, doch Susanne F. bleibt verschwunden.

Einen Tag später hängt der Ehemann der Vermissten noch unmittelbar neben dem Gebüsch, in dem die Leiche seiner Frau später gefunden wird, eine selbst gefertigte Suchanzeige auf: "Wo ist meine Frau Susanne?" steht auf dem Hilferuf . Am Mittag des 8. Septembers will ein Mann im Gebüsch in der Nähe des "Schleusenkrugs" austreten gehen. Er entdeckt die Leiche von Susanne F. Hunderte Menschen müssen in den zweieinhalb Tagen zuvor nichtsahnend an der Getöteten vorbei gelaufen sein.