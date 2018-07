Lustvolles Aufräumen mit "Müll & the Gang"

Interaktive Kunstaktion in Berlin

Wo in Kreuzberg und Neukölln das Partyvolk zusammenkommt und auch schon mal achtlos Kippen, Kronkorken und Kaffeebecher fallen lässt, treten jetzt "Müll & the Gang" in Aktion. Ute Büsing hat das Straßentheaterprojekt begleitet. Ein sauberer Spaß.