18-Jähriger nach Badeunfall in Berlin gestorben

Ein 18-Jähriger ist nach einem Badeunglück im Jungfernheidesee gestorben. Das teilte eine Polizeisprecherin dem rbb am Mittwoch mit.

Der Junge war am Dienstagnachmittag von einer Badeinsel im Strandbad ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Zwei Rettungsschwimmer suchten sofort nach ihm, ohne Erfolg. Die Feuerwehr war schnell am Unfallort, Taucher konnten den bewusstlosen 18-Jährigen nach wenigen Minuten bergen. Ein Notarzt schaffte es noch, ihn wiederzubeleben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Doch sein Zustand verschlechterte sich dort rapide. In der Nacht zu Mittwoch starb er. Warum er nach dem Sprung ins Wasser nicht wieder auftauchen konnte, ist noch nicht geklärt.