Wer stellt heute noch sein Leben in den Dienst am Menschen? Pflegekräfte bleiben durchschnittlich acht Jahre in ihrem Job. Christa Friedrich hat den Beruf 43 Jahre lang ausgeübt - mit geradezu protestantischem Arbeitsethos. Von Tina Friedrich*

Von außen ist kaum zu erkennen, dass sich mitten in einem der gentrifiziertesten Kieze Kreuzbergs ein Altenpflegeheim befindet. Das Vorderhaus in der Dieffenbachstraße ist Wohnhaus geblieben und verbirgt das weinbewachsene Bethanien Haus Bethesda im Hinterhof.

In einem Vitanas-Heim im Berliner Märkischen Viertel schreiben Bewohner einen verzweifelten Brief: Sie bieten der obersten Leitung an, auf Hilfen zu verzichten - damit die Pflegekräfte bei denen sein können, die es nötiger brauchen. Von Tina Friedrich

Gleich hinter der gläsernen Eingangstür des Pflegeheims zeugen alte Fotos an der Wand von den Anfangszeiten der Einrichtung. Auf einem ist Christa Friedrich im Schwesternhäubchen inmitten einer Schülerinnengruppe zu sehen. Sie hält einen halben Totenschädel in der Hand, die andere Hälfte liegt vor ihr auf dem Tisch. "Dr. Tollas, Leiter der Kranken­pflege­schule, erklärt den 'Knochenmann'", steht darunter.

Sie war Pflegeschülerin, Krankenschwester, hat in Nigeria gearbeitet, hat – als eine Freundin ihren Platz wollte und sie dafür an die Pflegeschule wechseln sollte – ihr Schicksal angenommen. Ein Jahrzehnt lang hat sie Pflegehelferinnen ausgebildet, fast zwei Jahrzehnte lang schließlich selbst das Heim geleitet.

Die Liebe zum Beruf in Frage zu stellen, kam ihr bei allen Entbehrungen nicht in den Sinn. Geduldig und zäh muss eine gute Pflegekraft aus ihrer Sicht sein – und sich dessen bewusst sein, dass es bei der Pflege niemals nur um die körperliche Pflege geht. "Pflege ist ein Stück weit immer auch einfach Zuwendung und Dasein. Die Patienten oder Bewohner anhören und die nötige Geduld haben. Das kann halt nicht jeder. Es kommt immer wieder vor, dass jemand in die Ausbildung geht und dann merkt, dass es nicht das ist, was er wollte."

Zuhören, da sein und helfen – nirgends sei das so erfüllend gewesen wie in Nigeria, sagt Christa Friedrich. Dort hat sie Ende der 60er Jahre drei Jahre lang in einem Buschkrankenhaus gearbeitet, mit Patienten, die auch schon mal aus den Nachbarländern anreisten für eine Behandlung. Die Ärzte und Schwestern waren dort nur für die medizinische Versorgung zuständig, alles, was heute unter Pflegeleistungen fallen würde, erledigten die Angehörigen. "Jeder Bewohner kam mit mehreren Familienmitgliedern ins Krankenhaus. Die sind mit Lebensmitteln und Kochtöpfen angereist und haben neben den Patienten auf dem Boden geschlafen", erzählt sie. "Hier kommen so viele Menschen ins Heim, die keine Angehörigen mehr haben, oder bei denen sich die Angehörigen nicht kümmern. Das wäre in Nigeria gar nicht möglich gewesen, weil die Menschen dort angewiesen sind auf jemanden, der sie versorgt."

Christa Friedrich spricht mit so viel Wärme und Begeisterung von dieser Zeit, als wäre sie gerade ein paar Jahre her. "Ob in Nigeria oder hier in Europa oder sonst irgendwo: Der kranke Mensch ist ja da und muss gepflegt werden. Wenn ich ihm dann helfen kann und es ihm besser geht, dann hat sich die Arbeit gelohnt." Sie hätte gerne verlängert, noch einmal drei Jahre, aber eine Freundin wollte auch gerne ins Ausland – und Christa Friedrich bekam das Angebot, in der Schule, in der sie damals gelernt hatte, selbst zu unterrichten. Sie nahm das Angebot an und kehrte nicht nach Nigeria zurück. Ohne Gram, sagt sie heute, und dass sich eben alle ihre beruflichen Stationen aus der Notwendigkeit heraus ergeben hätten.