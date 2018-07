In Prenzlauer Berg ist am Freitagmorgen ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Audi gegen 8.15 Uhr die Ostseestraße in Richtung Michelangelostraße und bog dort nach links in die Greifswalder Straße ab, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Dabei erfasste der Autofahrer den ihm entgegenkommenden 65-jährigen Radfahrer, der die Michelangelostraße in Richtung Ostseestraße befuhr. Durch den Zusammenstoß und den Sturz erlitt der 65-Jährige schwere Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.