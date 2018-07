Der junge Landwirt wollte am Morgen, also wie jeden Tag, die Tiere füttern, doch dann bemerkte Gädtke das geöffnete Stalltor. "Ich habe erst gedacht, dass die Tiere abgehauen sind, was ja auch mal vorkommen kann. Das war aber nicht der Fall. Der Stall war leer, kein einziges Tier war mehr drin."

Über Nacht müssen Tierdiebe die gut fünf Monate alten Kälber gestohlen haben. Dabei hatten es die Täter in den abgelegenen Stallanlagen am Dorfrand wohl recht einfach. Die Kälber werden per Hand aufgezogen, sie sind also an Menschen gewöhnt. "Die kennen das einfach alles, für die war das nicht ungewöhnlich. Das ist für die normal gewesen. Da hatten die hier leichtes Spiel", sagt Gädtke.

Trotzdem sind die Diebe laut Polizei auf dem Hof wohl sehr professionell vorgegangen, denn 66 Kälber lassen sich nicht ohne Lkw transportieren und dann ging es wohl Richtung Osteuropa, vermutet der Jung-Landwirt. "Hier in Deutschland ist das eigentlich gar nicht möglich, die Kälber an den Mann zu kriegen. Jedes Kalb hat eine eigene Nummer, eine Ohrmarke. Jedes Kalb ist in Deutschland gemeldet und die können auch in Deutschland nicht geschlachtet werden."