Bei der Berliner S-Bahn gehen die Bauarbeiten am Bahnhof Karlshorst voran - seit Montagmorgen gibt es einige Änderungen. Es fahren wieder Züge zwischen Köpenick und Ostkreuz, teilweise aber nur im 20-Minuten-Takt. Der Bahnhof Karlshorst ist weiter gesperrt. Die S3 fährt ohne Halt durch, als Ersatz sind dorthin Busse unterwegs.



Die S2 verkehrt einen Monat lang überhaupt nicht zwischen Blankenburg und Buch. Grund ist die Baustelle am Karower Kreuz in Pankow. Auch dort gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Auch wer die S25 und S26 nutzt, muss sich umstellen: Bis voraussichtlich zum 28.Juli verkehren die Züge zwischen Priesterweg und Teltow Stadt nur im 20-Minutentakt. Nähere Informationen zu den Bauarbeiten stellt die S-Bahn hier zur Verfügung.