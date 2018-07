Auf zahlreichen Regionalbahn-Strecken müssen Fahrgäste wegen Bauarbeiten ab Sonnabend mit Einschränkungen rechnen

So fahren auf den Strecken der Linien RE 6 und RB 55 wegen Bauarbeiten zwischen Hennigsdorf und Kremmen bis zum 19. August keine Züge, sondern Busse. Bahnsprecher Burkhard Ahlert wies im rbb darauf hin, dass die Busse bis zu einer Stunde eher abfahren, um die Anschlusszüge in Richtung Wittenberge bzw. Berlin zu erreichen. Fahrräder und Kinderwagen können in den Ersatzbussen nur eingeschränkt mitgenommen werden.