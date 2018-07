Bombenentschärfung: ICE halten nicht in Wolfsburg

Fahrgäste der Bahn müssen sich am Sonntag vormittag auf Einschränkungen zwischen Berlin und Hannover einstellen. In Wolfsburg wird auf dem VW-Gelände eine Bombe entschärft. Der Hauptbahnhof und Teile der Innenstadt werden evakuiert. Die Belegschaft von VW sowie weitere 4.000 Bewohner müssen den Sperrkreis verlassen. Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichtet in einem Liveticker zur Entschärfung, die um 11 Uhr beginnen soll.



Die Bahnstrecke ist zwischen 10 Uhr und voraussichtlich 14 Uhr gesperrt, der Fernverkehr wird über Magdeburg umgeleitet. Reisende müssen mit etwa einer Stunde zusätzlicher Fahrzeit rechnen. Die Bahn bittet darum, sich vor Reiseantritt auf www.bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft 0180/6996633 über die Verbindung zu erkundigen.