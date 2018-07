Auf der Ostseeinsel Usedom ist ein Mann aus Strausberg (Märkisch-Oderland) ums Leben gekommen.



Der 48-Jährige trieb am Samstag an der Seebrücke von Bansin im Wasser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte konnten ihn zunächst erfolgreich wiederbeleben. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen, wo er jedoch kurz darauf starb.



Die genaue Todesursache müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von rbb|24. Die Staatsanwalt müsse festlegen, ob eine Obduktion erfolgt. In Betracht kommen zum Beispiel ein Badeunfall oder gesundheitliche Probleme.