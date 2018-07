Der Berliner Fernsehturm ist am späten Mittwochabend von der Polizei abgesperrt worden.



Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, sei ein Rucksack in der Besucherschleuse am Eingang als verdächtig eingestuft worden. Sicherheitskräfte riefen die Polizei. Die angerücksten Einsatzkräfte sperrten mit Flatterband den Bereich rund um den Fernsehturm weiträumig ab.

Kriminaltechniker untersuchten den Rucksack, der Betreiber sperrte aus Sicherheitsgründen den Fahrstuhl zur Aussichtsplattform. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich rund 250 Menschen im Turm auf.