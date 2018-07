In Berlin-Zehlendorf hat es am Morgen eine Gasexplosion gegeben.



Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, sie habe sich in einem dreistöckigen Gebäude an der Clayallee/ Ecke Berliner Straße ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Bar "Casablanca" zu der Verpuffung. Dabei wurden drei Menschen verletzt, einer davon so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wird.



Die Feuerwehr ist noch damit beschäftigt, den Folgebrand zu löschen.