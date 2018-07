Der Teenager war vom Berliner Amtsgericht zu vier Wochen Jugendarrest verurteilt worden, weil er in Prenzlauer Berg einen Kippa tragenden Israeli beleidigt, angegriffen und mit seinem Gürtel geschlagen hatte. Die Tat hatte bundesweite Bestürzung ausgelöst, weil das Opfer die Tat gefilmt und bei Facebook veröffentlicht hatte.

Für die Tat war der 19-Jährige am 25.Juni vom Amtsgericht Tiergarten zu vier Wochen Arrest verurteilt worden. Zu diesem Zeitpunkt saß er aber schon mehr als zwei Monate lang in U-Haft. Deshalb beantragte sein Anwalt Haftentschädigung in Höhe von 25 Euro für jeden über das verhängte Strafmaß hinaus verbüßten Tag.

Dieser Antrag wurde nicht genehmigt, dagegen hat der 19-Jährige Berufung eingelegt. Der Fall geht deshalb nun vor das Berliner Landgericht.