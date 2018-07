Rund vier Monate nach dem Sturz eines Joggers in Berlin ist seine Identität noch immer nicht geklärt. "So etwas gab es in Berlin noch nicht", sagte eine Polizeisprecherin. "Das ist auch für unsere Vermisstenstelle eine ganz neue Situation." Es sei auch das erste Mal, dass es in einem solchen Fall keine Vermisstenanzeige gebe.