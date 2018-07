Lange Wartezeiten und Personalmangel: Viele Notaufnahmen in Berlin sind überlastet - auch wegen überflüssiger Besuche. Nun schlägt der Chef der Kassenärzte vor: Patienten sollen für den Besuch in der Notaufnahme zahlen. Ein Landesverband schlägt sogar 50 Euro vor.

Um solche überflüssigen Besuche in den Notaufnahmen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser künftig einzudämmen, schlägt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) nun eine radikale Lösung vor: Die Rettungsstellen sollten seiner Ansicht nach künftig eine Gebühr von Patienten verlangen dürfen. "Eine finanzielle Steuerung wäre genau der Hebel, der helfen würde. In vielen anderen Ländern Europas ist so etwas längst üblich", sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Patienten, die am Wochenende nicht bis zum Montag warten wollen, um zum Arzt zu gehen, müssen nicht in eine Rettungsstelle fahren. Sie können sich auch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Krankenkassen wenden. Die Leitstelle ist fast rund um die Uhr unter der Rufnummer 116 117 erreichbar. Bei Bedarf statten die Fachärzte im Bereitschaftsdienst auch Hausbesuche ab. Weitere Infos zudem Angebot gibt es hier.



Dass es weiteren Handlungsbedarf gibt, um die Rettungsstellen zu entlasten, ist unter Fachleuten jedoch unbestritten - die Behandlungszahlen dort steigen rasant an. Das Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen (AQUA) schlug im Jahr 2016 in einer Studie mehrere Maßnahmen vor, wie die Notaufnahmen entlastet werden könnten.

Die wichtigste Handlungsempfehlung: So genannte "Portalpraxen" in Krankenhäusern mit Notaufnahmen einrichten. Sie haben auch an Feiertagen und Wochenenden geöffnet und behandeln diejenigen Patienten, bei denen die Erstdiagnose ergibt, dass sie keine notärztliche Betreuung brauchen. Das Unfallkrankenkhaus Berlin (UKB) eröffnete als erstes Berliner Krankenhaus vor zwei Jahren so eine Portalpraxis, dadurch sei die Rettungsstelle spürbar entlastet worden. Das Jüdische Krankenhaus zog im März nach. In den kommenden zwei Jahren will die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin weitere acht solcher Praxen eröffnen, um eine flächendeckende Versorgung zu sichern.