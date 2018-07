dpa Audio: Radioeins | 22.07.2018 | Interview mit Jan Jungehülsing | Bild: dpa

Interview | Neurologie-Chefarzt Jan Jungehülsing - Jeder dritte Schlaganfall wird durch Luft-Schadstoffe verursacht

22.07.18 | 16:48 Uhr

Zu den häufigsten Todesursachen zählen Schlaganfälle. Und fast ein Drittel der weltweiten Schlaganfälle lässt sich auf Luftverschmutzung zurückführen. Warum das so ist, erklärt der Berliner Chefarzt Jan Jungehülsig im rbb-Interview.

Frauke Oppenberg, radioeins: Die Studie Global "Burden of Disease" hat ergeben, dass Schlaganfälle fast zu einem Drittel auf Schadstoffbelastungen in der Luft zurückzuführen sind. Warum ist das so – die Luft geht doch eigentlich in die Lunge? Jan Jungehülsing: Die Luft geht eigentlich in die Lunge, aber die Schadstoffe, die in der Luft sind, gehen eben auch über Atemwege in den Darm. Sie können auch in die Blutgefäße und darüber gehen sie in das Gehirn. Zusätzlich führen die Schadstoffe in der Luft auch zu bestimmten Entzündungsreaktionen. Das alles trägt dazu bei, Schlaganfälle zu verursachen.

zur Person Jüdisches Krankenhaus Berlin Dr. med Jan Jungehülsing, ist Chefarzt der Klinik für Neurologie am Jüdischen Krankenhaus Berlin. Zudem sitzt er im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Studie "Global Burden of Disease"

Und was machen diese Schadstoffe dann in unserem Gehirn? Da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Zum einen sind solche Entzündungsreaktionen eine ganz wichtige Ursache für Gefäßverkalkungen. Solch eine Kalkablagerung in einem Gefäß sieht fast so aus wie eine Eiterbeule. Und wenn die sich entzündet, können sich Gerinnsel lösen, und die können dann Schlaganfälle verursachen. Zum zweiten kann es durch Stoffe in der Luft zu Beeinträchtigungen der Blut-Hirn-Schranke oder Zellen im Gehirn kommen. Welche Belastungen sind besonders schädlich? Da muss man unterscheiden: Das eine ist die Schadstoffbelastung in Innenräumen: also Heizung, Kochen am offenen Feuer mit Holz. Das sind Schadstoffbelastungen, die vor allem relevant sind in Entwicklungsländern. Und dann gibt es die Schadstoffbelastung der Außenluft, das sind Industrie- und Autoabgase, Abfallverbrennung und Staubbelastung. Wir ahnten immer, dass es einen Effekt hat. Diese Schadstoffe können nicht nur Schlaganfälle verursachen, sie haben auch einen Effekt für die Entwicklung des Kindes, Autismus und Aufmerksamkeitsstörungen. Ziemlich wahrscheinlich gilt das auch für Parkinson und Demenz. Mit den Daten der umfangreichen "Burden of Disease"-Studie können wir das nun direkt nachweisen. Und der Effekt ist viel größer, als wir erwartet haben. 30 Prozent Anteil an den Risikofaktoren für Schlaganfall, das ist schon sehr deutlich.

Leben Menschen in einer Großstadt in Berlin gefährlicher als in Brandenburg? Das kann man so nicht sagen, denn Schadstoffbelastung in der Luft gibt es auch auf dem Land, wenn auch nicht in dem Maße. Bemerkenswert ist tatsächlich: 90 Prozent der Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind vermeidbar. Bluthochdruck und Diabetes mellitus, also Zuckerkrankheit, werden im Wesentlichen durch falsche Ernährung verursacht. Als drittgrößter Risikofaktor kommt dann schon die Luftverschmutzung. Auch Risikofaktoren wie das Rauchen sind vermeidbar. Das heißt: Es ist gar nicht notwendig, dass so viele Menschen einen Schlaganfall haben. In Deutschland sind es jedes Jahr allein 300.000 Menschen. Aber wenn ich in einer Großstadt lebe und nicht unbedingt am offenen Feuer koche, kann ich der Schadstoffbelastung ja schwer aus dem Weg gehen. Was kann ich denn tun, um das zu vermeiden? Wenn Sie im Innenstadtbereich und direkt an der Straße wohnen, können sie tatsächlich relativ wenig tun. Wir müssen gemeinsam etwas tun. Wir müssen dafür sorgen, dass die Luftverschmutzung in den Ballungsräumen und vor allem den Großstädten weniger wird. Vielen Dank für das Interview!