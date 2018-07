Erst regnete es wochenlang kaum - nun wird anscheinend alles nachgeholt. Wegen des heftigen Starkregens musste die A100 mehrfach gesperrt werden. Es gab lange Staus - und auch andernorts in der Stadt Unannehmlichkeiten für Autopendler.

Die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstag wegen der hohen Niederschlagsmengen mehrfach ausrücken und verhängte deshalb den "Ausnahmezustand Wetter". Ein Sprecher rief die Bevölkerung dazu auf, sich nur in echten Notfällen bei der Behörde zu melden und sich zum Beispiel um kleinere Wasserschäden selbst zu kümmern.

Wegen der starken Regenfälle musste der Stadtring A 100 in Richtung Wedding am Donnerstmorgen gleich zwei Mal für längere Zeit wegen Überflutung gesperrt werden. In beiden Fahrtrichtungen kam es zu längeren Staus. Tausende Autofahrer brauchten bis zu eine Stunde länger zur Arbeit. "Die Abläufe waren nicht imstande, die Regenmengen abzufangen", sagte Derk Ehlert, Sprecher bei der Verkehrsverwaltung.



Die Polizei registrierte zudem zwischen Mitternacht und 8 Uhr früh in Berlin 25 Unfälle, einige davon auf dem südlichen Berliner Ring. In Lichtenberg musste die Schlichtallee gesperrt werden, weil die Unterführung vorübergehend nicht passierbar war.

In weiten Teilen Brandenburgs ist es dagegen trotz der Starkregenfälle zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen - außer in der Uckermark. In Passow beispielsweise regnete es innerhalb von 24 Stunden mehr als sonst im ganzen Monat Juli, sagte ein Meteorologe der Meteogroup dem rbb.