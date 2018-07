Bild: rbb

Hintergrund - Wer ist die Clan-Familie R.?

19.07.18 | 13:55 Uhr

In den Achtziger Jahren kamen sie bettelarm nach Berlin - inzwischen besitzen Mitglieder der arabischen Großfamilie R. laut Ermittlern Immobilien im Wert von mehreren Millionen Euro. Was weiß man über den polizeibekannten Clan?



Mit der Erfolgs-Serie "4 Blocks" sind kriminelle arabische Clans in der Pop-Kultur angekommen. In dem Gangster-Epos geht es um einen Neuköllner Clan mit libanesischen Wurzeln, dessen Oberhaupt Toni Hamadi eine Immobilie kaufen möchte. Auf diesem Weg will er das mit Schutzgelderpressung und Drogenhandel erbeutete Geld reinwaschen. Die Realität ist offenbar noch viel drastischer als in 4 Blocks - deren Drehbuchautoren jahrelang im Milieu, und vor allem auf der Sonnenallee recherchierten. Denn die in Neukölln ansässige arabische Großfamilie R. soll nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sogar 77 Immobilien und ein Pachtgelände mit Einnahmen aus Straftaten finanziert haben. Mit einem spektakulären Schlag haben Ermittler des LKA diese Immobilien nun beschlagnahmt - um dem Clan das Vermögen abzuschöpfen.

Wer ist diese Familie R.? Und wie gelang es den Mitgliedern, derart reich zu werden?

Rund 500 Mitglieder der Familie R. sollen in Berlin leben

Nach Recherchen der ZEIT, die der Familie R. kürzlich ein langes Dossier widmete (Abruf kostenpflichtig), kamen die ersten Mitglieder der Familie Mitte der achtziger Jahre nach Berlin. Sie gehören der Volksgruppe der Mhallamia an. Aus der Türkei wurden sie vertrieben, im Libanon lebten sie als Staatenlose am untersten Rand der Gesellschaft. Vor dem Bürgerkrieg im Libanon flohen mehrere Geschwister nach Berlin. Eine Arbeitserlaubnis erhielten die im Libanon geborenen R.´s nicht, denn sie bekamen kein politisches Asyl, wurden nur geduldet. Einige schlugen sich mit Schwarzarbeit durch, die meisten lebten von Sozialleistungen – und andere begannen, kriminell zu werden.

Inzwischen sollen in Berlin schätzungsweise 500 Mitglieder der Familie R. leben – es könnten auch mehr sein. Es existieren mehrere Schreibweisen des Nachnamens. Unklar ist laut ZEIT auch, wieviel Prozent der Mitglieder kriminell sind. Die Schätzungen der Ermittler schwanken zwischen 10 und 50 Prozent.

Neun minderjährige Clanmitglieder gelten als Intensivtäter

In der Neuköllner Jugendgerichtshilfe kennt jeder die Familie R. "Allein ein Oberhaupt, das in Alt-Buckow in einer Villa wohnt, hat zwölf Kinder, und die meisten von ihnen sind uns als Straftäter bekannt", sagt ein Sprecher des Neuköllner Bezirksamts für Jugend und Gesundheit. Laut ZEIT gelten neun minderjährige Angehörige des Clans als Intensivtäter. Aktenkundig sind Auto-Diebstähle, Wohnungseinbrüche am helllichten Tage und Raubzüge in Möbelhäusern und Küchenstudios. Für letzteres wurden die Täter zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Ermittler verdächtigen Mitglieder des Clans zudem, spektakuläre Straftaten begangen zu haben: so sollen Clanangehörige die 100 Kilo schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum geraubt haben. Bereits verurteilt wurde der Clanangehöriger Toufic R. wegen eines Überfall auf eine Mariendorfer Sparkasse im Jahr 2014, bei dem fast zehn Millionen Euro erbeutet wurden. Die Beute aus beiden Fällen ist bis heute verschwunden. Zudem verdächtigt die Staatsanwaltschaft ein damals 20-jähriges Clanmitglied, im vergangenen Jahr einen Mann im Süden Berlins mit einem Baseballschläger totgeprügelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass es um Geld ging. Der Tatverdächtige muss sich derzeit vor dem Landgericht Berlin wegen des Vorwurfs des heimtückischen Mordes verantworten.



Die Strafverfolgungsbehörden vernetzen sich inzwischen besser als früher

Die Strafverfolgungsbehörden haben lange sehr milde auf den Clan reagiert und verhängten wegen der einzelnen Delikte nur geringe Strafen. Es entstand das Bild eines zaghaften Staates. Zudem wurden Polizisten, die gegen Clan-Mitglieder ermittelten, persönlich bedroht - beispielsweise durch Botschaften auf den Windschutzscheiben ihrer Autos. Inzwischen greift die Justiz härter durch. So führen Ermittler häufiger Razzien durch, Staatsanwälte bündeln die Straftaten, bevor sie sie zur Anklage bringen. Im März vergangenen Jahres verurteilte das Landgericht Jusuf R. wegen schweren Bandendiebstahls zu acht Jahren Haft. Auch Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft tauschen sich zu dem Thema viel intensiver aus. Im vergangenen Jahr gründete das Bezirksamt Neukölln die AG Jugendkriminalität. Das Ziel laut dem Bezirksamt-Sprecher: "Wir wollen den Clans das Wasser abgraben, indem wir den Jugendlichen Perspektiven jenseits der Kriminalität eröffnen." Zwei Sozialarbeiterinnen wurden eingestellt, sie führen Gespräche mit den "kleineren Brüdern", die noch keine Intensivtäter sind. Sie sollen in Ausbildungsplätze vermittelt werden, stellenweise gelinge das auch. 77 Jugendliche werden derzeit in dem Programm betreut, nicht alle von ihnen gehören allerdings kriminellen Großfamilien an.



Neuköllns Stadtradt fordert berlinweites Clankonzept

Immer wieder werden jugendliche Clan-Mitglieder auch in eine Jugendhilfeeinrichtung nach Brandenburg geschickt, um dort Sozialarbeit zu verrichten. Trotzdem verhehlt das Jugendamt nicht: Einige von ihnen werden trotz der Bemühungen um Resozialisierung immer wieder straffällig.

Laut Stadtrat Falko Liecke (CDU) könne der nun erfolgte Großeinsatz gegen die Familie R. nun ein Signal an die Kinder sein: "Sie sehen jetzt zum ersten Mal, dass der Staat sich wehrt. Sie müssen das als ganz neue Erfahrung und als großen Schock wahrnehmen. Wir müssen das nutzen und auf allen Ebenen nachsetzen."

Neukölln sei jedoch bislang der einzige Bezirk, der ein Handlungskonzept gegen Kinder- und Jugendkriminalität entwickelt und umgesetzt hat. Liecke fordert deshalb den Senat auf, ein berlinweites Clankonzept vorzulegen, um strukturierter gegen kriminelle Großfamilien vorzugehen.