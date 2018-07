Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zu zwei Wohnungsbränden ausgerückt. In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Bei einem Wohnungsbrand in der Brauhofstraße in Charlottenburg mussten die Einsatzkräfte eine Hausbewohnerin in Sicherheit bringen. Dort war im zweiten Geschoss eines sechsstöckigen Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen.

In einem anderen Fall musste die Feuerwehr in in Bornholmer Straße in Prenzlauer Berg ausrücken. 38 Kräfte waren im Einsatz. Um 9:30 Uhr teilte die Feuerwehr auf Twitter mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei.

Der Brand war in einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses ausgebrochen, die Wohnung brannte vollständig aus. Auch in das vierte Stockwerk griff das Feuer demnach über. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher radioBerlin 88,8. Die Brandursache ist noch unklar.



Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Nahverkehr: Wie die BVG um 8:45 Uhr bei Twitter mitteilte, fuhren die Tramlinien M1,M13 und 50 an der Haltestelle Schönhauser Allee/Bornholmer Straße ohne Halt durch.