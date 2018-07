Allerdings seien nur 44 abgegebene Waffen sowie rund 1.900 Geschosse und Munition in illegalem Besitz gewesen, berichtete die Polizei. Bei illegalem Besitz drohen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren.

Die große Mehrzahl der abgegebenen Waffen und Munition befand sich also in legalem Besitz. "Viele Waffenbesitzer haben die Möglichkeit genutzt, sich von nicht mehr benötigten Waffen zu trennen", sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange. "Sie alle können sich jetzt sicher sein, dass ihre alten Schusswaffen nicht in falsche Hände geraten, sondern ordentlich vernichtet werden - und das kostenlos." In Brandenburg gab es im Juni rund 27.000 Besitzer von knapp 132.000 legalen Waffen, die meisten im Besitz von Sportschützen und Jägern.