Für die Attacke auf eine schwangere Frau in Südbrandenburg ist ein 19-Jähriger zu einer Jugendstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Senftenberg sprach ihn am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung schuldig.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er vor knapp einem Jahr an einem Spielplatz in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) auf eine Gruppe von Frauen und Kindern losging und sie zunächst rassistisch beleidigte und bedrohte. Danach attackierte er einige Opfer und trat dabei der im siebten Monat schwangeren Frau mit dem Fuß in den Bauch. Das Baby kam später gesund zur Welt.

Der Beschuldigte berief sich zu Prozessbeginn am Dienstag auf Erinnerungslücken. Zu der attackierten Frau, die Nebenklägerin ist, sagte er: "Ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen." Neben der damals Schwangeren soll er eine weitere Frau und einen Fünfjährigen angegriffen haben.