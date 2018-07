Die Lessinghöhe in Neukölln ist einer der grünen Zipfel des Berliner Bezirks. Ein großer Park, verkehrsberuhigte Straßen mit einer vergleichsweise flachen Bebauung an den Rändern: Eigentlich gar nicht das richtig brummende Neukölln. Und dennoch will CDU-Bezirksstadtrat Falko Liecke gerade hier den Spaziergang durch das Neukölln der arabischen Clans beginnen. "Der Mittelweg ist der Brennpunkt, wo auch einschlägige Familien zu Hause sind."

Zehn bis 15 arabische Großfamilien sind laut Liecke in Neukölln einschlägig bekannt. Um einige Clans sei es inzwischen ruhiger geworden. Offenbar haben sie sich auf legale Geschäfte verlagert, wie Sicherheitsdienste oder den Autohandel. Die Großfamilie R. jedoch hält die Ermittler bis zum heutigen Tag in Atem. Insofern sei die Beschlagnahmung von 77 ihrer Immobilien endlich einmal konsequent gewesen, meint Liecke. "Ich denke, dass es entscheidend ist, mit einer klaren Konsequenz diesen Familien und den Straftätern gegenüber aufzutreten und nicht diese Wattebausch-Politik zu betreiben."

Niemand bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft habe damals offenbar wissen wollen, wo das Geld herkam. "Da fragt man sich schon, was hier in unserem Land los ist. dass so etwas nicht hinterfragt wird. Dass das einfach abgewickelt wird, ist für mich ein völliges Unding", so Liecke.

Ein paar Meter weiter steht ein kürzlich renoviertes Mietshaus. "Auch da wohnen Teile dieser Familie. Was ich gehört habe, ist, dass es Probleme mit dem Vermieter gibt", sagt der Bezirksstadtrat. Der ist es nämlich offenbar leid, dass immer wieder das Sondereinsatzkommando anrückt um die Türen aufzubrechen. Deshalb hat er den Mietvertrag gekündigt. Zum Monatsende soll die Wohnung geräumt werden.