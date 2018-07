Brand in Asylbewerberunterkunft in Neuruppin

In einer Asylbewerberunterkunft in Neuruppin hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt.



Ein 19-jähriger Geflüchteter aus Pakistan soll die Matratze seines Bettes angezündet, teilte eine Polizeisprecherin dem rbb mit. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Vier Bewohner seien verletzt worden, drei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Nach der Tat verließ der Tatverdächtige die Unterkunft. Er soll in der Nähe zehn geparkte Autos durch Steinwürfe beschädigt haben. Er sei kurz darauf vorläufig festgenommen worden.



Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.07.2018, 09:30 Uhr