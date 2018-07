Tentrum Freitag, 13.07.2018 | 13:48 Uhr

Weil sie fahren wie die Bekloppten..... Anstatt gelassen und in Ruhe in den verdienten Urlaub zu starten, bzw die Fahrzeit vorher mal zu kalkulieren um nicht hetzen zu müssen, kennen viele (nicht alle) dann nur eins: Gaspedal aufs Bodenblech treten....

Gute Genesung evtl Verletzten, die in Unfälle hereingezogen werden.

Allen Unfallverursachern wünsche ich drastische Strafen und am besten noch den Entzug der Fahrerlaubnis.