RE 1

Bis 08.07.2018 ca. 23 Uhr sowie vom 13.07. ca. 23 Uhr bis 15.07.2018 ca. 23 Uhr fahren zwischen Ostkreuz und Erkner Busse ohne Halt in Ostkreuz. Die Busse fahren früher ab Berlin Ostbahnhof um in Erkner den Anschluss Richtung Frankfurt (Oder) zu erreichen. In Richtung Erkner Umstieg in Berlin Ostbahnhof. Auch bei der S-Bahn fahren in diesem Abschnitt Busse. Die Linien RE2, RE7 und RB14 sind ebenfalls von den Bauarbeiten betroffen.