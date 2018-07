Berlin und Brandenburg erwartet am Dienstag der bisher heißeste Tag des Jahres. "Bereits in der Nacht erwarten wir tropische Verhältnisse bei 21 bis 16 Grad", prognostiziert Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner. Das bilde die Grundlage für das morgige Wetter. Überall in der Region werde es schwül und heiß bei durchschnittlich 35 Grad Celsius. "Gefühlt sind wir dann bei der afrikanischen Hitze angelangt", so Büttner: Keine Wolke am Himmel, dadurch längerer Sonnenschein und ein hitziger Wind, der die Temperaturen hervorruft. Am heißesten soll es in Südbrandenburg und der Lausitz bei bis zu 38 Grad werden.

Die ersten kräftigen Gewitter erwartet er im Nordwesten Brandenburgs, also Priegnitz und Havelland. Am späten Mittwochabend soll der Starkregen Potsdam und den Berliner Raum erreichen. Büttner rät deshalb in dieser Zeit zur Vorsicht. Mancherorts könnten Unwetter bis in den frühen Donnerstagmorgen auftreten. "Danach bessert sich die Lage am Donnerstag wieder und wir bekommen schon deutlich angenehmere Temperaturen", sagt Büttner. Hochsommerlich bleibt es aber bei 27 bis 31 Grad.

Ein Höhepunkt seit Wetteraufzeichnung sei es aber nicht. 2015 gab es ähnlich heiße Tage und auch in den 90er Jahren, sagt der Meteorologe. Bisher gehe er jedoch nicht davon aus, dass sich diese Spitze diesen Sommer nochmal wiederholt. Am Mittwoch soll eine Kältefront von Westdeutschland über Brandenburg ziehen. "Wir wissen noch nicht, wann genau. Aber die Luft ist sehr energiereich. Örtlich kann es ordentlich krachen", warnt Büttner.

Aufgrund der hohen Temperaturen am Dienstag und Mittwoch rät der Meteorologe, jegliche Anstrengung zu vermeiden. Selbst die Radfahrt von und zur Arbeit könnte den Körper stark schwächen. Denn es sei gefährlich, wenn die Außentemperatur auf das Niveau der Körpertemperatur steigt. Zu beachten sei zudem, helle Kleidung zu tragen, längere Aufenthalte in der prallen Sonne zu vermeiden und viel zu trinken. "Und auch wenn es schwerfällt, sollten Sie keinen Kaffee in den Nachmittagsstunden trinken!" Koffein kurbele den Kreislauf weiter an. Gerade am Nachmittag sei das nicht empfehlenswert, denn dann sei es am heißesten. "Es ist ein deutscher Mythos, dass die Mittagshitze am stärksten ist."

Zu einer ersten Bilanz für den Juli möchte sich Büttner jedoch noch nicht verleiten lassen. Doch bereits jetzt liege der Juli in seinem Monatsmittel auf dem 4. Platz seit der Wetteraufzeichnung - mit Luft nach oben, je nachdem wie die kommenden beiden Tage ausfallen. Bisher liegen Juli 2010 und 2016 ganz weit vorn. Über die Niederschlagsmenge hingegen könne er gar keine spontanen Bilanzen ziehen. "Dafür war es zu unterschiedlich in den Regionen, zu trocken im Westen, zu nass Richtung Uckermark", sagt Büttner.

Um weitere Brände auch in Städten zu vermeiden, sind örtlich Grillverbote verhängt worden. In Potsdam darf sogar bis Ende August nicht mehr auf öffentlichen Plätzen gegrillt werden. Das steht seit Freitag auf der Webseite der Stadt. Begründet wird das Grillverbot mit der Sommerhitze und der anhaltenden Trockenheit. Ausgetrocknete Flächen könnten schon durch einen kleinen Funken entzündet werden. Das Ordnungsamt stelle Verstöße mit Zwangsgeld von zehn bis zu 50.000 Euro in Rechnung.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit in diesem Jahr hat Folgen: In Brandenburg hat es 2018 bisland 280 Waldbrände gegeben. Insgesamt sei eine Fläche von 629 Hektar von den Flammen erfasst worden, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, dem rbb. Laut Waldbrandstatistik ist damit mehr Fläche von Bränden betroffen als in den vergangenen 20 Jahren. Der bisherige Rekord lag bei rund 600 Hektar Waldbrandfläche im sogenannten Jahrhundertsommer im Jahr 2003. Besonders groß ist Engel zufolge der jüngste Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog - dort haben zeitweise 255 Hektar gebrannt. Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe wird durch das Brandenburger Forstministerium täglich im Internet veröffentlicht.

Die rekordverdächtige Trockenheit in diesem Jahr steht im extremen Kontrast zum "Jahrhundertregen" des vergangenen Sommers. Am 29. Juli 2017 fiel allein an einem Tag so viel Regen wie sonst in einem ganzen Sommer. In Oranienburg (Oberhavel) registrierte der Wetterdienst Meteogroup 260,6 Liter pro Quadratmeter. Dieses Jahr fiel in Luckenwalde mit 4,5 Litern extrem wenig - der Durchschnitt liegt bei 60 bis 70 Litern.

Der Klimaforscher Mojib Latif ist Leiter des Forschungsbereichs Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Helmholtz-Zentrum in Kiel. Im rbb Inforadio sagte er, dass diese Extreme überwiegend menschengemacht sind. "Das sind eben zwei Seiten derselben Medaille. Der Klimawandel zeigt sich in verschiedener Form." Das Wetter werde insgesamt extremer. Es gebe besonders heiße und besonders verregnete Jahre - "und es kann sogar beides in einem Jahr kommen".

Katastrophale Aussichten auch für Brandenburgs Bauern. Immer häufiger könnten sie von Ernteausfällen betroffen sein. Am Montag forderte der deutsche Bauernverband von Bund und Ländern finanzielle Hilfen. Eine Milliarde Euro wäre wünschenswert, um die Ausfälle auszugleichen, sagte Verbandspräsident Rukwied den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Dienstag treffen sich Vertreter von Bund und Ländern um zu beraten, wie sie den Bauern helfen können. Auch die Bundesregierung will sich bei ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch mit dem Thema befassen.

