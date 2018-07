In erster Instanz hatte das Landgericht 2015 entschieden, dass Facebook den Eltern Zugang zum Konto verschaffen muss. Die Richter erklärten, dass der Vertrag mit dem Netzwerk Teil des Erbes sei. Sie wollten den digitalen Nachlass nicht anders behandelt sehen als etwa Briefe und Tagebücher. Das Persönlichkeitsrecht des verstorbenen Kindes stehe der Entscheidung nicht entgegen, hieß es. Als Sorgeberechtigte dürften Eltern wissen, worüber ihr minderjähriges Kind im Internet kommuniziere - zu Lebzeiten und nach dessen Tod.

Der US-Konzern ging gegen die Entscheidung in Berufung. Lange ließ sich keine Tendenz erkennen, wie das Kammergericht, also das Oberlandesgericht Berlins, entscheiden würde. "Ich weiß schlichtweg nicht, was hier herauskommt", hatte der Vorsitzende Richter Björn Retzlaff einmal gesagt. Doch Facebook bekam Recht, denn in Paragraph 88 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) ist die absolute Vertraulichkeit des Wortes geregelt. Aus Sicht des Senats gilt das nicht nur für Telefongespräche, sondern auch für Facebook-Chats, wenn sie in einer kleinen, von der Masse der Facebook-Nutzer abgeschirmten Gruppe oder in Zweierchats stattfinden.

Das Fernmeldegeheimnis habe Verfassungsrang, argumentierten die Richter und verwiesen auf Artikel 10 des Grundgesetzes. Darin steht, dass Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich sind und Beschränkungen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden dürfen.