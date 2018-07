POP-EYE/Christina Kratsch Video: rbb|24 |16.07.2018 | Bild: POP-EYE/Christina Kratsch

Wo die Hauptstadt am kleinsten oder am kürzesten ist - Berlin, Du kannst so klein sein!

16.07.18 | 07:58 Uhr

Höchster Fernsehturm, dauerhafteste Flughafenbaustelle, größte Klappe - an Superlativen hat Berlin so einiges zu bieten. Dabei lohnt es sich auch mal etwas genauer hinzuschauen oder - wenn Sie wollen - mit der Lupe. Von F. Steinberg & O. Noffke



Berlins kleinster ... Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

| Bild: dpa/Paul Zinken

Party tags, Krawall nachts - der Bezirk Friedrichhain-Kreuzberg tanzt gern mal aus der Reihe. Auch im Ranking der kleinen Dinge in Berlin begnügt er sich nicht mit einem der hinteren Plätze: Es ist der kleinste Bezirk, mit etwas über 20 Quadratkilometern Fläche. Hier leben die Menschen am engsten zusammen (höchste Bevölkerungsdichte). Und mit einem Alterdsdurchschnitt von 37,8 Jahren sind die Einwohner die jüngsten in ganz Berlin.

Berlins schmalstes ... Haus: Müllerstraße 156d

| Bild: rbb/Runge

Berlins schmalstes Haus steht allerdings im Wedding: in der Müllerstraße 156d. Etwas über vier Meter ist es breit. Ein Ausflug dorthin lohnt sich in doppelter Hinsicht: Neben einem rekordverdächtigen Gebäude lockt (schon seit 1976) im Erdgeschoss eine Eisdiele. Deren Inhaber, die Famile Dal Col, bewohnen das Haus mit vier Etagen, die jeweils rund 34 Quadratmeter Grundfläche haben.

Berlins kleinste ... Häuser: Tiny Houses

| Bild: Imago/ Ulli Winkler

Den Titel als kleinstes Haus könnte mal allerdings guten Gewissens einem Tiny House verleihen: Bei einem Langzeitexperiment haben Architekten und Designer auf dem Gelände des Bauhaus-Archivs in Berlin-Tiergarten ein Jahr lang in diesen Häuschen gelebt, die nicht mehr als zehn Quadratmeter Wohnfläche bieten - von spartanisch bis durchaus luxuriös oder auch kurios. So war eines der Tiny Houses in seinem früheren Leben mal ein Futtersilo und dient heute als Teestube für bis zu zehn Gäste auf muckeligen drei Quadratmetern. Neben den oftmals sehr pfiffigen Raumkonzepten zeichnet sich insbesondere der Vorgarten durch sehr hohe Variabilität aus, denn die individuellen Häuschen sind allesamt mit einem fahrbaren Fundament ausgestattet. Mittlerweile wurde das Experiment beendet, der Bauhaus Campus Berlin wurde wieder … nun ja … entparkt und die geschaffenen Häuschen ziehen als architektonische Botschafter Berlins durch Europa.

Berlins geringste Auswahl an ... Hotelbetten: im Bezirk Marzahn-Hellerdorf

| Bild: imago stock&people

Auch wenn Marzahn-Hellersdorf zudem an sonnigen Tagen vielleicht an die endlosen Bettenburgen von El Arenal oder Magaluf erinnern mag, tatsächlich ist die Auswahl an Hotels in keinem Berliner Bezirk kleiner als hier. Zudem befindet sich in Marzahn-Hellersdorf ist die kleinste Seilbahn Berlins - nun gut, es ist ja auch die einzige.

Berlins kürzeste ... Fährlinie: F24

| Bild: Imago/ Reiner Zensen

Bei idealen Wetterbedingungen spannt Fährmann Ronni Kebelmann seine Bizeps für gerade einmal zwölf Ruderschläge an, um die 30 Meter der Fährlinie F24 zu überwinden. Jedes Jahr ab dem 1. Mai sticht "Paule III" in die Müggelspree - Deutschlands einzige Ruderfähre. Bis Oktober verbindet die F24 Rahnsdorf-Kruggasse mit Müggelheim. Die Fähre verkehrt zwischen 11 und 19 Uhr stündlich - allerdings nur am Wochenende und an Feiertagen. Wer außerplanmäßig übersetzen will, sollte dem Kapitän ein beherztes "Fährmann hol' über!" zurufen. Angeblich stehen die Chancen für eine spontane Überfahrt recht gut. Bei jeder Fahrt können acht Passagiere oder vier plus vier Fahrräder befördert werden. Im Herbst 2013 sollte der Betrieb von "Paule III" aus Kostengründen eingestellt werden. Doch Anwohner und Fans machten mobil und sammelten Unterschriften. Mit Erfolg. Auch in diesem Jahr wird wieder gerudert.

Berlins kürzeste ... Busverbindung: der "Bäderbus"

| Bild: BVG/Jörg Pawlitzke

"Pack die Badehose ein - nimm dein kleines Schwesterlein - und dann nüscht wie raus nach Wannsee". Die kürzeste Buslinie - 312, "der Bäderbus" - ist noch so eine Sommererscheinung. Seit 2008 wird mit Beginn der Sommerferien ein Shuttlebus zwischen S-Bahnhof Nikolassee und Strandbad Wannsee eingesetzt. Die Verbindung wird montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 21 Uhr, jeweils alle zehn Minuten (sonntags von 8 bis 10 Uhr nur alle zwanzig Minuten) angeboten. Wer gut zu Fuß ist, schafft die Strecke vom S-Bahnhof Nikolassee aber auch in etwa zehn Minuten. Die kürzeste Linie, die an jedem Tag in Betrieb ist, ist laut BVG die Nachtbuslinie N70 (Baumschulenstraße/Neue Krugallee bis Sonnenallee/Baumschulenstraße). Die kürzteste Taglinie wäre die 370, zwischen S&U-Bahnhof Hermannstraße und Neukölln, Am Oberhafen.

Berlins kürzeste ... U-&S-Bahn-Strecken: die Kanzlerbahn und die S47

| Bild: Imago/ Reiner Zensen

Die kürzeste U-Bahn ist - mit einer Länge von 1.374 Metern - die "Kanzlerbahn" U55. Wahrscheinlich hält auch keine andere Linie die U-Bahnfahrer ähnlich fit. Da zwischen den Endhaltestellen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor nur ein Stopp liegt, müssen die Fahrer nach fünf Minuten Fahrt aussteigen und hinten wieder einsteigen. Was dann natürlich vorne ist. So pendelt die U55 den ganzen Tag lang eingleisig hin und her, meist mit Touristen in den Wagen. Das zweite Gleis wird erst in Betrieb gehen, wenn die U55 mit der U5 verknüpft wird. Dies wird wahrscheinlich erst 2020 passieren. Dann kann man von Hönow bis zum Hauptbahnhof durchfahren und die U4 wird wieder ihren angestammten Platz als kürzeste Linie der Stadt einnehmen (2.864 Meter). Das Bild einer S-Bahn sparen wir uns: Die kürzeste S-Bahnlinie Berlins ist mit knapp zehn Kilometern die S47. Sie braucht plus-minus 20 Minuten, um die insgesamt sieben Bahnhöfe zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße anzufahren. Der kürzeste Abstand zwischen zwei S-Bahn-Haltestellen befindet sich laut Bahn mit rund 650 Metern zwischen Oranienburger Tor und Friedrichstraße.

Berlins kleinste ... öffentliche Grundschule: die Platanengrundschule

| Bild: imago stock&people

Die kleinste Schule in Berlin ist die Platanengrundschule in Blankenfelde. Unweit des brandenburgischen Dorfes Schildow unterrichten laut Bildungsverwaltung neun Lehrkräfte 144 Schüler. Pro Jahrgang gibt es eine Klasse, was die Platanenschule zur einzigen "einzügigen" Grundschule Berlins macht. Da kaum ein Bezirk in den vergangenen Jahren so schnell gewachsen ist wie Pankow, musste die Schule im vergangenen Herbst ihr Einzugsgebiet verkleinern - denn für mehr Schulkinder gibt es schlicht keinen Platz. Ab dem Halbjahr 2018/19 werden es trotzdem 150 Kinder sein.



Berlins kleinstes ... BBB-Freibad: Platsch

| Bild: dpa/ Bernd Settnik

Hier zu sehen: Wie die Kleinsten im Kleinsten planschen. Das Kindersommerbad Platsch in Marzahn ist das kleinste Freibad der Bäder-Betriebe. Und das Kleine Hallenbad in der Wuhlheide müsste eigentlich das "Kleinste Hallenbad" heißen.

Berlin kleinstes ... Kino: Lichtblick

| Bild: Caterina Gili/Lichtblick Kino

Im Kino Lichtblick in der Kastanienallee 77 hängt ein Schild mit der Aufschrift "Saal 1" - den Witz verstehen aber wohl nur die Besucher auf Anhieb, die schon mal da waren: Das Kino hat 32 Sitzplätze - in einem einzigen Raum. Es befindet sich (noch ein Rekord!) seit 1998 im ältesten Haus im Prenzlauer Berg. Es gibt vielleicht Kinos mit kleineren Sälen, sagen die Betreiber - aber wohl kein Ein-Saal-Kino mit einem kleineren Saal. Allerdings hat das Kino im Mai 2018 in Kooperation mit einem Café in der Schliemannstaße noch einen zweiten Saal eröffnet. Ganze 25 zusätzliche Plätze gibt es dort. Wem das Kino Lichtblick damit für die Hitliste der kleinsten Dinge schon zu groß ist: Wie wäre es mit "kleinste Kinokette der Welt"?

Berlins kleinster ... Club: die Teledisko

| Bild: POP-EYE/Christina Kratsch

Aus Erfahrung können die Autoren dieser Zeilen sagen: Es ist möglich, sich zu fünft in die Teledisko auf dem RAW-Gelände zu quetschen. Die Freude am Tanzen wird allerdings deutlich geschmälert. Denn bei dieser Tanzhalle handelt es sich um eine umgebaute Telefonzelle. (Für unsere jüngeren Leser: Telefonzellen waren früher diese kleinen, Dixie-Klo-großen Zellen in rosa oder gelb, in denen Menschen gegen Münzgeld telefonieren konnten und sich währenddessen von wartenden Mitbürgern beschimpfen zu lassen konnten.)



Berlins kleinstes (staatlich gefördertes)... Museum: das Brücke-Museum

| Bild: imago/Schöning

Dass sich schlappe Touristen jenseits des geistigen Aufnahmestopps angenervt durch endlose Museumshallen schleppen, ist im Brücke-Museum in Dahlem eher unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu den endlosen Palästen der Museumsinsel werden die Ausstellungsstücke hier auf knackigen 450 Quadratmetern Museumsfläche präsentiert. Das Landesmuseum für Werke der Künstlergruppe Brücke verspricht zudem expressionistische Malerei von Weltrang. Das Museum sorgte im April 2002 für internationale Schlagzeilen als es Dieben gelang, neun Gemälde im Gesamtwert von 3,5 Millionen Euro zu stehlen. Jedoch waren die Täter unvorsichtig. Als sie die Bilder verkaufen wollten, gaben sich Ermittler als interessierte Käufer aus. Zwei Monate nach der Tat schnappte die Falle zu. Die Bilder wurden sichergestellt, eines war allerdings zerschnitten worden.

Berlins kleinstes … Ensemble-Theater: Theater im Palais

| Bild: dpa/Jens Kalaene

Man muss das Kleine manchmal auch nur richtig benennen, damit es eindrucksvoll wirkt: Das Theater im Palais am Festungsgraben ist nach Angaben der Senatskulturverwaltung mit 99 Sitzplätzen das kleinste der Stadt. Zwar gibt es durchaus kleinere Spielstätten, wie etwa das Theater Unterm Dach im Prenzlauer Berg (80 Sitzplätze), diese haben aber gar kein eigenes Ensemble. Im Palais am Festungsgraben findet man zudem ein Salontheater vor. Was natürlich sehr geistreich und weltgewandt klingt. Das feste Ensemble besteht aus einer Schauspielerin und einem Schauspieler. Bei beiden (und den vielen Gastschauspielern) kann man in so intimer Atmosphäre quasi die Schauspielkunst eines jeden Gesichtsmuskels erkennen.

Berlins kleinstes ... Tier im Tierpark: die Etrusker Spitzmaus

| Bild: C.Sanchez/WILDLIFE

Seit Kurzem zu Hause im Tierpark Berlin: die Etrusker Spitzmaus. Das Verhältnis zwischen dieser Spitzmaus und einer Ein-Euro-Münze ist in etwa so, wie zwischen einem Erwachsenen und einer großen Eistruhe am Freibadkiosk. Gemeinsam mit der Schweinsnasenfledermaus teilt sie sich den Titel als kleinstes Säugetier der Welt. Größere Expemplare werden bis zu 48 Millimeter lang - plus 30 Millimeter Schwanz. Das überhaupt kleinste Tier im Tierpark ist den Angaben zufolge wohl der Rote Neon, der in einem Aquarium des Tierpark-Restaurants herumschwimmt.

Berlin kleinstes ... Tier im Zoo: das Zoo-Plankton

| Bild: imago stock&people

Anruf im Berliner Zoo: "Was ist denn das kleinste Tier im Berliner Zoo?" Antwort: "Falls Futtertiere zählen wäre es der Zoo-Plankton, der im Aquarium gezüchtet und verfüttert wird." Na dann guten Appetit.



Berlins kleinste ... wilde Tiere: Wintergoldhähnchen & Co

| Bild: imago/Harald Lange

Auch bei den wildlebenden Tieren ist laut Naturschutzbund wohl die Zwergspitzmaus (Sorex minutus) das kleinste Säugetier in Berlin (42 bis 66 Millimeter). Das Wintergoldhähnchen holt sich mit 85-95 Millimetern den Titel des kleinsten Vogels. Für Spezialisten: Das kleinste freilebende Insekt ist laut Nabu der hellbraune Zwergkäfer (Oligella foveolata, 0,5-0,6 mm).

Berlins kleinster ... See: der Fennpfuhl

| Bild: dpa/arkivi

Ab welcher Größe ein See auch so bezeichnet werden kann, ohne als Weiher oder Tümpel zu gelten, ist in der Limnologie - der Wissenschaft von Binnengewässern als Ökosystemen - umstritten. So lange das Gewässer etwas tiefer ist, mehrere Temperaturschichten aufweist und ordentlich Leben beinhaltet, kann man aber reinen Gewissens von einem See sprechen. Mit einer Fläche von 0,3 Hektar gilt der Pechsee gemeinhin als kleinster im Berliner Stadtgebiet. Allerdings sinkt seit Mitte der Achtziger Jahre der Grundwasserspiegel in der Grunewalder Saubucht, wo sich auch der Pechsee befindet. Entsprechend ist sein Wasser mittlerweile eher von sumpfiger Qualität. Die gesamte ehemalige Seefläche hat sich in ein torfbildendes Moor gewandelt. Damit ist der 0,5 Hektar große Fennpfuhl in Lichtenberg der wohl kleinste See. Er wurde künstlich geschaffen durch den Zusammenschluss von Fennpfuhl und Langpfuhl. Eingeweihte sprechen von der "neuen Seenlandschaft" im Bezirk. Dank der Fontäne, die immer wieder frischen Sauerstoff in den See bringt, ist ein Schicksal der Versumpfung hier unwahrscheinlich.

Berlins kürzeste ... Straße: die Eiergasse

| Bild: akg/dpa/Florian Profitlich

In vielen Reiseführern wird irrtümlich die Pohligstraße in Berlin als kürzeste Straße bezeichnet. Mit ihren 19 Metern ist sie allerdings deutlich zu lange für diesen Titel. Die Eiergasse im historischen Nikolaiviertel unterbietet das um stolze drei Meter. Zwei Häuser haben die Eiergasse in ihrer Adresse - eins rechts, eins links. Im Foto ist die Eiergasse noch für motorisierten Verkehr geöffnet. Heute ist sie ein Fußgängerweg. Ursprünglich soll die Eiergasse einmal doppelt so lang wie heute gewesen sein. Während früher ganz in der Nähe auf dem Molkenmarkt Milch verkauft wurde, standen in der Eiergasse die Eierverkäufer. Die Eiergasse ist nicht nur die kürzeste, sondern auch eine der ältesten Straßen der Stadt - und bei Touristen sehr beliebt.