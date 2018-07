TV News Kontor Video: Abendschau | 24.07.2018 | Kerstin Breinig | Bild: TV News Kontor

Attacke am S-Bahnhof Schöneweide - Breitenbach: Lage der Obdachlosen ist "sehr angespannt"

24.07.18 | 15:20 Uhr

Am Berliner S-Bahnhof Schöneweide hat ein Unbekannter zwei schlafende Obdachlose angezündet. Mit schwersten Brandverletzungen kamen sie ins Krankenhaus. Sozialsenatorin Breitenbach bezeichnet die Lage als "sehr angespannt."

Knapp zwei Tage nach dem Brandanschlag auf zwei obdachlose Männer in Berlin gibt es zwar erste Hinweise auf den Täter, aber noch keine heiße Spur. Ob bereits eine genaue Beschreibung eines Verdächtigen vorliegt oder ob Filme aus Überwachungskameras zu der Tat existieren, wollte die Polizei nicht mitteilen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bezeichnete die Tat am Dienstag im rbb-Inforadio als "bestialischen Mordversuch". In der rbb-Abendschau ergänzte sie, dass die Lage der Obdachlosen in Berlin "sehr angespannt" sei – gerade jetzt bei der Hitze. Niemand wisse genau, wie viele Menschen auf der Straße leben.



Streetworker fordern mehr Notschlafplätze

Zwar habe die Stadt zusätzliche Notunterkünfte geschaffen, auch speziell für Frauen. Der Ansturm darauf sei jedoch immer größer als das Angebot. So gebe es auch sehr viele obdachlose Familien. "Diejenigen, die auf der Straße leben, die haben 365 Tage im Jahr ein sehr schlechtes Leben", sagte die Sozialsenatorin. Analog zur Kältehilfe forderte Juri Schaffranek vom Streetworker-Verein Gangway als erste Maßnahme den Zugang zu Notschlafstellen in ausreichender Anzahl. Breitenbach wies allerdings darauf hin, dass die beiden angegriffenen Obdachlosen nicht untergebracht werden wollten. "In solchen Fällen kann man nichts machen".



Breitenbach setzt auf niedrigschwellige Angebote

Im Herbst sei eine zweite Strategiekonferenz für die bessere Unterbringung Wohnungsloser geplant, sagte Breitenbach. Dabei kämen alle Akteure der Stadt zusammen, um zu klären, wie man die Situation von Obdachlosen verbessern könne. Zudem werde noch in diesem Jahr das niedrigschwellige Angebot "Housing First" beginnen. Dabei wird Obdachlosen ohne Vorbedingungen eine Wohnung zur Verfügung gestellt.



Männer unterschiedlich schwer verletzt

Die beiden Obdachlosen im Alter von 47 und 62 Jahren, die am Sonntagabend am S-Bahnhof Schöneweide angegriffen wurden, liegen noch im Krankenhaus. Ihre Verletzungen seien unterschiedlich schwer, sagte der SPD-Abgeordnete für Treptow-Köpenick, Lars Düsterhöft, dem rbb-Inforadio am Rande der Mahnwache am Montagabend. Der jüngere der beiden Männer liege mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation im Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn. Er wurde in ein sogenanntes Schutzkoma, einen künstlichen Tiefschlaf, versetzt.

Haut zu einem Drittel verbrannt

Düsterhöft sagte dem rbb, er konnte die beiden Männer am Montag zusammen mit einer Sozialarbeiterin und Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) besuchen. Den schwerer verletzten 47-jährigen Mann konnte er allerdings nicht sprechen: "Die Haut soll zu einem Drittel verbrannt sein. Er war nicht ansprechbar, als wir dort waren", schilderte Düsterhöft. Der zweite Mann dagegen war ansprechbar, dem 62-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut und er habe nicht so starke Verbrennungen davon getragen. Die Polizei bestätigte mittlerweile, dass er von der Intensiv- auf eine normale Station verlegt wurde, er ist aber noch immer schwer verletzt.

Motivation für Attacke unklar

Der Hund der beiden Männer sei wohlauf und befindet sich im Tierheim, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Die Motivation für den Angriff sowie der Täter, der die beiden Obdachlosen in der Nacht zu Montag am Berliner S-Bahnhof Schöneweide mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet hat, ist weiterhin unbekannt. Allerdings gebe es erste Hinweise, zumal sich mehrere Zeugen - teilweise auch öffentlich - geäußert haben. Die beiden Obdachlosen hätten ihren festen Schlafplatz in Schöneweide gehabt. In der rbb-Sendung Abendshow hatte eines der beiden Opfer erst im April in einem Beitrag über Obdachlosigkeit über den Bahnhofs-Vorplatz gesagt: "Ich wohne hier, das ist mein Wohnzimmer."

Offiziell zehn Gewalttaten gegen Obdachlose - Dunkelziffer liegt höher

Bereits am Montagabend hatten sich viele Menschen mit den beiden Männern solidarisiert und vor dem S-Bahnhof an einer Mahnwache teilgenommen. Aufgerufen hatten Anwohnerinitiativen und das Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick. Zehn Gewalttaten gegen Obdachlose wurden offiziell in diesem Jahr gezählt. Nicht alle Opfer gehen zur Polizei, sondern lassen ihre Wunden bei der Ambulanz der Stadtmission behandeln. Verschwinden. Die Täter: Obdachlose oder Passanten, die einfach mal zuschlagen, erzählt Krankenschwester Svetlana Krasovski dem rbb.

