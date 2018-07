Bild: dpa

Eine Asylunterkunft betroffen - Mehrere Wohnungsbrände in Berlin

26.07.18 | 14:31

Die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstag zu mehreren Wohnungsbränden ausrücken. Dabei sind eine Mutter und ihre drei Kinder nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Berlin-Wittenau in eine Klinik gebracht worden. Bei ihnen solle abgeklärt werden, ob sie eine Rauchgasvergiftung haben, sagte ein Polizeisprecher. In zwei weiteren Fällen in Charlottenburg und Prenzlauer Berg wurden keine Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.



Feuerwehr ging zunächst von "Vollbrand" aus

Bei dem Wohnungsbrand in Wittenau seien entgegen erster Befürchtungen seien keine Bewohner im Feuer eingeschlossen. Sollte sich der Verdacht bei der Frau und den Kindern bestätigen, würden sie als Leichtverletzte gelten. Ein Zimmer, das von zwei Erwachsenen und mehreren Kindern bewohnt wurde, war gegen Mittag in Brand geraten. Bei der Feuerwehr war von einem "Vollbrand" die Rede. Vorsorglich wurde die betroffene Etage in dem zweigeschossigen Gebäude geräumt - dort befinden sich den Angaben zufolge zehn Wohnungen. Wann die Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren dürfen, war offen. Zunächst sollte nach Angaben der Polizei das Dach aufgebrochen werden, um Glutnester zu bekämpfen. Die Einsatzstelle werde nach dem Ende der Löscharbeiten der Polizei übergeben, die dann über das weitere Vorgehen entscheide, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Sicherheitsleute in dem Gebäude in der Oranienburger Straße hatten den Brand und die Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.



Weitere Brände in Charlottenburg und Prenzlauer Berg

Bei einem Wohnungsbrand in der Brauhofstraße in Charlottenburg mussten die Einsatzkräfte eine Hausbewohnerin in Sicherheit bringen. Dort war im zweiten Geschoss eines sechsstöckigen Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Im dritten Fall musste die Feuerwehr in in Bornholmer Straße in Prenzlauer Berg ausrücken. 38 Kräfte waren im Einsatz. Um 9.30 Uhr teilte die Feuerwehr auf Twitter mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Der Brand war in einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses ausgebrochen, die Wohnung brannte vollständig aus. Auch in das vierte Stockwerk griff das Feuer demnach über. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Die Brandursache ist noch unklar.



Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Nahverkehr: Wie die BVG um 8.45 Uhr bei Twitter mitteilte, fuhren die Tramlinien M1, M13 und 50 an der Haltestelle Schönhauser Allee/Bornholmer Straße ohne Halt durch.