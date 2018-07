Berlin liegt auf dem letzten Platz, in positiver Hinsicht: In einem bundesweiten Vergleich unter den 50 größten Städten haben die Autofahrer aus Berlin die wenigsten Punkte in Flensburg. Begründet wird das jedoch nicht mit der umsichtigen Fahrweise der Berliner.

Berliner Autofahrer sammeln am wenigsten Punkte in Flensburg. Das ergab ein Vergleich der Einträge im Flensburger Fahreignungsregister unter den 50 größten deutschen Städten. Nach Angaben des Online-Vergleichportals Check24.de liegt demnach der Bundesdurchschnitt der Punktesünder bei 6,2 Prozent. In Berlin seien 4,6 Prozent der Autofahrer mit Punkten in Flensburg gemeldet.

Mit einem Anteil von 9,0 Prozent führt Rostock die Liste der Punktesünder an, gefolgt von Autofahrern aus Leipzig mit 8,5 Prozent. Im Ländervergleich kommen Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern mit 7,1 Prozent auf den größten Anteil. Als Grund gab das Vergleichsportal an, dass Berliner Autofahrer im Jahr rund 3.500 Kilometer weniger unterwegs sind als Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern. Dadurch hätten sie ein geringeres Risiko, Punkte zu bekommen.