Die Berliner Justiz hat im Vorjahr 6,8 Millionen Euro Bußgelder eingenommen. Diese wurden von Gerichten oder der Staatsanwaltschaft für die Einstellung von Verfahren verhängt, wie die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Rund 4,5 Millionen Euro flossen demnach in die Staatskasse, aber auch gemeinnützige Vereine und Organisationen profitierten. Rund 350 Einrichtungen wurden 2017 unterstützt.



Die Summen reichten von mehr als 130.000 Euro für die Berliner Tafel bis zu 100 Euro für ein evangelisches Kinderheim in Spandau. Gelder flossen beispielsweise auch an die Kindernothilfe, Ärzte ohne Grenzen, die Kita Zwergenschloss, den Berliner Flüchtlingsrat, Hospize, die Stadtmission oder das Herzinfarktregister.