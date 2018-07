Der Berliner Terrorist Reda Seyam ist offenbar bei der Vertreibung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der irakischen Stadt Mossul getötet worden. Die Identität des Getöteten war nach Informationen aus Sicherheitskreisen zunächst nicht eindeutig gesichert, später wurde sie laut Deutscher Presseagentur aber noch geklärt. Zuerst hatte am Freitag die "Welt" über den Tod von Seyam berichtet.

Der gebürtige Ägypter Seyam lebte ab 2004 jahrelang in Berlin und produzierte dort salafistische Propagandavideos. Er gehörte zum offiziellen Führungszirkel der 2010 gegründeten salafistischen Al-Sahaba-Moschee in Berlin-Wedding. Deutschland verließ er 2012.

Zunächst soll sich Seyam dem IS in Syrien angeschlossen haben. Später tauchte er als "Verantwortlicher eines Gremiums für Bildung" des "Kalifats" in Mossul auf. Seine Ehefrau, zu der er noch Kontakt hielt, blieb mit mehreren Kindern in Deutschland.