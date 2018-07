dpa/Julian Stratenschulte Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Alte Betrugsmaschen in neuen Kleidern - Wenn das richtige Geld richtig weg ist

16.07.18 | 18:55 Uhr

Alte Betrugstricks sorgen in neuen Variationen für Schlagzeilen - so der Enkeltrick. Dann sind da noch der Falschgeldtrick und der Glas-Wasser-Trick. Der Weiße Ring ist überzeugt: Die Betrugsfälle gegen Rentner werden nicht mehr, aber neu variiert. Von Stefan Ruwoldt



Die Masche ist alt, die Variante aber ist über die Jahre verändert und angepasst worden: der so genannte Enkeltrick. Betrüger holen sich von Rentnern das mühsam Ersparte, indem sie bei Anrufen vorgeben, sie seien die Enkel oder von den Enkeln geschickt worden - und sie bräuchten Geld, um sich aus einer Notlage zu befreien. Ständig aufs Neue informieren Polizei und Ermittler der Staatsanwaltschaft Berlin und Potsdam zunächst auf ihren Dienststellen, aber auch bei den Banken oder in Aufklärungsveranstaltungen über die aktuellen Tricks der Betrüger. Cottbus, Lauchhammer oder Bad Liebenwerda waren hier in den vergangenen Tagen und Wochen Tatorte, an denen Renter von Betrügern überredet wurden, ihre Ersparnisse abzuholen und sie ihnen zu überlassen.

Der Falschgeldtrick ist noch immer beliebt

Sehr beliebt etwa unter Trickbetrügern, die es auf die Ersparnisse von Rentnern abgesehen haben, ist der Falschgeldtrick, wie Martin Gronwald vom Opfer-Betreuungsverband Weißer Ring berichtet: "Der Falschgeldtrick geht so: Die Betrüger beobachten alleinstehende Rentner beim Geldabheben am Automaten, folgen ihnen, klingeln dann bei ihnen, geben sich als Bankangestellte oder als Polizisten aus und erklären, sie müssten das Geld, dass sie gerade abgehoben haben, wechseln. An dieser Stelle kommt dann das Falschgeld ins Spiel: Die Rentner bekommen für die ihre echten Scheine gefälschte Euros und – natürlich – eine gefälschte Quittung." Manchmal bekämen die Opfer auch gar kein Falschgeld, sondern nur die gefälschte Quittung.

Betreuung auch am Automaten

In den Kriminalitätsstatistiken der Polizei werden die Enkeltrick-Fälle und ähnliche Rentnerbetrügereien nicht separiert ausgewiesen, so dass man hier nur schwer Entwicklungen über die Jahre ablesen kann. Aber Gronwald erklärt, nach seiner Beobachtung sei die Zahl der Fälle hier in den letzten Jahren gleich geblieben. Zwar entstehe oft der Eindruck, dass diese Fälle zunähmen, doch falle die Berichterstattung hier nur dann auf oder sorge nur dann für Schlagzeilen, wenn sich die Masche ändere: "Hier helfen nur Information und Austausch", so der Opfer-Betreuer. Die Banken in den Regionen würden ihre Mitarbeiter meist auch schulen, etwa besonders dann sensibel zu sein, wenn Rentner ungewöhnlich hohe Summe als Bargeld abheben. Gronwald, der für den Verband Opfer in der Landkreis Potsdam-Mittelmark betreut, berichtet aus eigener Erfahrung, dass etwa Mitarbeiter der Mittelbrandenburgischen Sparkasse auf Bitten auch am Automaten helfen und so die Rentner schützen könnten, dass man sie nicht ausspäht oder ausnutzt.

Mit der Bitte um Wasser verschaffen sich Betrüger Einlass

Daniela Toppel, Pressesprecherin der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, sagte rbb|24: "Unsere Mitarbeiter fragen vor allem dann nach, wenn ungewöhnlich hohe Geldbeträge abgehoben werden. Sehr oft also können wir dann einen Verlust für die Kunden verhindern und benachrichtigen die Polizei." Die Sparkasse reagiere hier auch sehr schnell auf Berichte über aktuell typische Betrugspraktiken. "Wenn wir erfahren, eine besondere Masche passiere öfter, - insbesondere in der Region - dann informieren wir auch die Mitarbeiter", sagte Toppel weiter. Zuletzt etwa habe eine Rentnerin gleich an zwei Filialen der Sparkasse versucht, hohe Barbeträge abzuholen, erst bei der Nachfrage erklärte sie, sie brauche das Geld dringend für ihren Sohn, der allerdings dann beim Rückruf durch die Bank von nichts wußte und so enttarnte, dass hier ein Betrug vorlag. In einem zweiten Fall vor wenigen Wochen hatten sich Betrüger als Landeskriminalamts-Mitarbeiter ausgegeben und angegeben Geld, prüfen zu wollen. Lutz Miersch, Sprecher der Polizeidirektion Süd, beschreibt, wie die Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer erscheichen: "Es wird da eine persönliche Gesprächebene hergestellt, etwa mit Bemerkungen: 'Ich weiß, es gibt diesen Enkeltrick, aber du weißt ja, wer ich bin.'" So werde dann das gesunde Misstrauen eingeschläfert." Außerdem werde hier die Scham ausgenutzt, dass Ältere sich nicht gern ertappen ließen, dass sie gar den Enkel nicht mehr erkennen und dann lieber klein bei gäben, so Ermittler. Auch werde Hilfsbereitschaft ausgenutzt, indem zwei Betrüger an der Tür nach einem Glas Wasser fragten, dann Einlass bekämen und einer sich dann daran mache, im Haushalt nach Geld und Schmuck zu suchen, während der andere vom Hausherr oder der Hausherrin das angeblich so wichtige Wasser verabreicht bekomme, so die Ermittler. Polizeisprecher Miersch allerdings betont auch: "Ich muss zur Ehrenrettung unserer Senioren sagen, dass die meisten sehr schlagfertig sind. Bis hin zu Seniorinnen und Senioren, die neben dem Telefon eine Trillerpfeife liegen haben und dem Anrufer erstmal die Ohren vom Stamm hauen."

Sendung: Antenne Brandenburg, 16.07.2018, 14.40 Uhr