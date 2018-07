Er bremste seinen Bus mehrfach ohne Grund stark ab und fuhr enge Kurven - die Polizei hat in Berlin-Lichterfelde einen betrunken Busfahrer in seinem Dienst festgenommen. Er war im Auftrag der BVG unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Fahrgäste hätten wegen seiner auffälligen Fahrmanöver am Donnerstag Verdacht geschöpft, dass der 42 Jahre alte Fahrer der Linie 284 getrunken hatte, hieß es weiter. Daraufhin seien sie vorzeitig ausgestiegen und hätten die Polizei alarmiert.

Die Beamten nahmen den Betrunkenen an der Endhaltestelle fest. Im Streifenwagen trat der Mann schließlich nach den Polizisten und versuchte zudem, eine Kopfnuss zu verpassen. Daraufhin habe er gefesselt werden müssen, so die Polizei.

Wie viel der Mann getrunken hatte, sei noch nicht klar, sagte eine Behördensprecherin rbb|24. Es müsse erst das Ergebnis der Blutuntersuchung abgewartet werden.