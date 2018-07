Wie die S-Bahn am Dienstagmittag mitteilte, mussten die Linien S9 und S45 zwischen Altglienicke und Flughafen Schönefeld am Dienstag zeitweise unterbrochen werden. Grund dafür war ein Böschungbrand. Zwar wurden die Brände am frühen Nachmittag gelöscht und auch die Strecke wurde wieder freigegeben, doch auch am Nachmittag kommt es dort zu Verzögerungen im Zugverkehr.