Reifenlager in Senftenberg in Flammen aufgegangen

In der Nähe von Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist ein großes Reifenlager in Flammen aufgegangen.



Das Großfeuer ist inzwischen eingedämmt, wie die Polizei dem rbb am Samstagmorgen sagte. Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten noch an; das Gelände sei aber gesichert, hieß es. Der Brand war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Flammen sprangen auf eine Halle über, die in der Nähe stand.



Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung zu ihrer Sicherheit alle Fenster und Türen geschlossen halten, teilte die Regionalleitstelle Lausitz mit. Die B169 war im Bereich Senftenberg wegen der Rauchentwicklung zeitweise komplett gesperrt. Inzwischen ist die Straße wieder freigegeben worden.