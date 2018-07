Massenschlägerei in Erstaufnahmeeinrichtung

Angriff in Eisenhüttenstadt

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt hat es am Sonntag eine Massenschlägerei gegeben, bei der auch Polizisten angegriffen wurden. Nach Angaben des Polizeisprechers Stefan Möhwald hatte ein Streit zwischen einem Georgier und einem Sudanesen die Schlägerei ausgelöst. Als Letzterer verletzt wurde, sei die Situation eskaliert. Warum sich die beiden Männer stritten, ist noch nicht bekannt.

Etwa 20 Afrikaner hätten den 29-jährigen Georgier und mehrere seiner Landsleute attackiert. Vier Georgier seien verletzt worden. Auch die herbeigerufenen Polizisten seien angegriffen worden. "Letztlich haben die Kollegen die Szenerie beenden können und acht Personen aus dem Sudan, dem Tschad und Kenia vorläufig festgenommen", sagte Möhwald am Montag dem rbb. Die Männer seien zwischen 18 und 29 Jahre alt. Nun wird gegen sie wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt.