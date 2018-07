Verfolgungsjagd in Oberhavel

Die Brandenburger Polizei hat am Donnerstag einen Mann festgenommen, der Geldautomaten gesprengt haben soll. Wie ein Sprecher rbb|24 sagte, wollte eine Polizeistreife am frühen Morgen einen verdächtigen Wagen in der Nähe der Ortschaft Linde (Oberhavel) anhalten und kontrollieren. Der 55 Jahre alte Fahrer des Wagens gab daraufhin Gas.