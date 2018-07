Luxushotel Orania in Kreuzberg bereits zehnmal angegriffen

Mit so viel Gegenwind haben die Investoren vielleicht nicht gerechnet. Innerhalb von einem Jahr ist das neue Luxushotel am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg bereits zehnmal angegriffen worden. Täter wurden bisher nicht gefasst, ihre Herkunft scheint aber klar.