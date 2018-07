Die untere Wasserbehörde und das Gesundheitsamt hatten den See am Dienstag überprüft. Dabei wurde eine erhöhte Belastung durch Blaualgen und vereinzelt auch durch Kieselalgen festgestellt - ein Problem, das demnächst auch noch andere Seen treffen könnte.

Das Baden im Fahrländer See in Potsdam ist ab sofort verboten. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Grund dafür sei ein starker Befall des Wassers durch Blaualgen (Cyanobakterien), die bei Menschen Hautreizungen, Übelkeit und Erbrechen verursachen können.

"Wir müssen davon ausgehen, dass es bei anhaltend sonniger und warmer Witterung in den kommenden Wochen auf weiteren Seen im Potsdamer Stadtgebiet Einschränkungen aufgrund von Blaualgenbildung geben wird“, sagte Lars Schmäh, Bereichsleiter Umwelt und Natur.

Aufgrund der dauerhaft hohen Temperaturen in diesem Sommer kommt es bereits jetzt, Mitte Juli, zu Algenblüten, die normalerweise erst Mitte bzw. Ende August bei entsprechenden Temperaturen auftreten. Da sich die Blaualgen auch negativ auf die Gesundheit von Tieren auswirken können, werden alle Hundebesitzer angehalten, auch die Vierbeiner nicht im See baden zu lassen.

Insgesamt ist die Wasserqualität der regionalen Badegewässer aber nach wie vor hervorragend. Wie die Brandenburger Badestellen-Liste zeigt, ist das Baden derzeit an keiner der 273 ausgewiesenen Badegewässer in irgendeiner Form bedenklich. Allerdings: Nicht alle Gewässer sind offizielle Badestellen, dazu zählt auch der Fahrländer See. Jederzeit aktuelle Informationen zu den Brandenburger Badeseen gibt es unter badestellen.brandenburg.de.

Auch badewillige Berlinerinnen und Berliner können sich online über die Wasserqualität aller 39 offiziellen Badestellen informieren. Auf badegewaesser-berlin.de finden Nutzer auf einer interaktiven Karte eine Einschätzung zur jeweiligen Wasserqualität. An drei Badestellen wird derzeit vom Baden abgeraten: an der Lieper Bucht an der Havel (Steglitz-Zehlendorf), am Flughafensee (Reinickendorf) und am Halensee (Charlottenburg-Wilmersdorf). Wie am Fahrländer See in Potsdam liegt auch an diesen drei Badestellen eine zu hohe Belastung mit Blaualgen vor.

