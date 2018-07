Terrorverdächtiger bestellte offenbar Pyrotechnik in Slubice

Demnach hätten die Eheleute Yasmin und Sief Allah H. den Wunsch gehabt, nach Syrien auszureisen und sich dort dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Zudem hätten sie an der Herstellung eines explosiven, giftigen Stoffes gebastelt. Im Juni war Sief Allah H. festgenommen worden. Dabei wurde festgestellt, dass er wohl versuchte, das Gift Rizin herzustellen. [ tagesschau.de ] Damals war davon ausgegangen worden, dass er alleine handelte.

Im Falle eines vor einem Monat festgenommenen terrorverdächtigen Mannes in Köln-Chorweiler führen die Spuren nun auch ins polnische Slubice. Am Dienstag vermeldete die Generalbundesanwaltschaft die Festnahme der Ehefrau des 29-jährigen Mannes wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Am Dienstag teilte die Generalbundesanwaltschaft mit, dass sich Sief Allah H. über explosive Stoffe aus Polen informierte. Mitte Oktober 2017 reiste er demnach nach Slubice, zum Sitz einer Pyrotech-Firma. Yasmin H. organisierte die Reise ihres Ehemannes in die Nachbarstadt von Frankfurt (Oder). "Außerdem hielt sie wegen einer aufgegebenen Bestellung den Kontakt zu der dort ansässigen Pyrotech-Firma", heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft.

Im April 2018 fing Sief Allah H. demnach an, sich mit der Herstellung von Rizin zu beschäftigen. Einen Monat später begann er damit, die für die Gewinnung des Giftstoffes notwendigen Gerätschaften und Substanzen zu beschaffen. Seine Ehefrau stellte ihm zumindest für einige der Bestellungen ihr Konto bei einem Internetversandhändler sowie ihr PayPal-Konto zur Verfügung. Auch half sie bei der Abwicklung der Lieferung von jedenfalls 1.000 Rizinussamen.