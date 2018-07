Berlinerino Berlin Dienstag, 17.07.2018 | 14:22 Uhr

Es wäre so schön, wenn Gras endlich legal wäre.

Dann müsste niemand mehr bei Drogendealern im Park kaufen und gleichzeitig kriminelle Banden unterstützen, welche dann arbeitslose Migranten und Asylbewerber für ihre Zwecke missbrauchen.

Und wenn jemand an kommt mit "Muh denkt an die Kinder", glaubt ihr dem Dealer ist es wichtig, dass der Käufer über 18 ist?

Als ich noch jugendlich war, war es für mich leichter an Gras zu kommen, als an Alkohol.