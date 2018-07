Hinzu kämen Ermittlungserfolge, sagte der Sprecher. So habe die Polizei vor kurzem eine Einbrecherbande aus Chile schnappen können, die ihre Beute 12.000 Kilometer in die Heimat verfrachtet habe. Auch in gemeinsamen Ermittlungen mit der polnischen Polizei habe man Einbrechern das Handwerk legen können. In den Gemeinden an der polnischen Grenze blieb die Zahl der Einbrüche mit knapp 100 allerdings in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Dort hatte es im ersten Halbjahr 2015 noch 114 Einbrüche gegeben.



Auf das gesamte Jahr gesehen, hatte die Zahl der Wohnungseinbrüche in Brandenburg im Jahr 2015 mit 4.436 Fällen einen Höchststand erreicht. Die Zahl der erfassten Fälle sank ein Jahr später auf 4.180 und im vergangenen Jahr auf 3.167.