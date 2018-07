rbb/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 19.07.2018 | Wetter-Aussichten | Bild: rbb/dpa

Heiße Tage, tropische Nächte - Jetzt kommt die große Hitzewelle

20.07.18 | 13:07 Uhr

Der bisherige Sommer? Nur Vorgeplänkel, sagt der Meteorologe. Denn was nächste Woche kommt, ist der wirklich harte Stoff: Erwartet werden tropische Temperaturen von über 30 Grad im Schatten - und das überall in der Region und zwar dauerhaft.



"Es ist ein Mega-Sommer für Kinder und Urlauber. Aber ein Katastrophen-Sommer für die Landwirte", so fasst Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner das zusammen, was sich in den kommenden Tagen und – vermutlich – Wochen wettermäßig in der Region Berlin und Brandenburg abspielen wird.

Auch die Nächte sind dann nicht mehr angenehm kühl

Denn die Menschen in der Region können sich nicht nur auf ein sommerlich warmes Wochenende mit viel Sonne und knapp 30 Grad freuen. Das Sommerwetter wird auch in der kommenden Woche anhalten, so Büttner zu rbb|24. "Es kommt eine Hitzewelle". Das bisherige Sommerwetter, das die Region meistens vor Temperaturen über der 30-Grad-Marke verschont habe, sei nur das "Vorgeplänkel" gewesen. Die wirklich hochsommerliche Hitze komme im Laufe der nächsten Woche, etwa ab Dienstag oder Mittwoch. Dann ändere sich die Strömung der Luft. Norddeutschland werde "abgeschnürrt vom Atlantikwetter". Kühle Luftmassen würden dann gar nicht mehr an uns herankommen. Im Gegenteil. "Es kommen subtropische bis tropische Luftmassen", so der Meteorologe. "Es kann nur noch bergauf gehen". Die 30 Grad würden dann deutlich überschritten werden. Und das dann in ganz Berlin und Brandenburg und nicht mehr nur punktuell wie zuvor. Auch die Nächte seien dann nicht mehr angenehm kühl. Gerade in Berlin seien Werte um die 20 Grad möglich. "Es kommen laue, teils sogar tropische Nächte", fasst Büttner zusammen.

Die Waldbrandgefahr steigt und steigt

Der Meteorologe verweist aber auch auf die negativen Folgen des Super-Sommers: auch durch einzelne Hitzegewitter, die durchaus möglich seien, werde die Trockenheit weiter anhalten. "Es drohen Waldbrandgefahr, Ozon- und Hitzebelastung". Was den Waldbrand betreffe, reiche schon ein im Wald stehen gelassenes Moped, um ein Feuer auszulösen. Am Freitag rief das Umweltministerium in Potsdam für acht von 14 Regionen Brandenburgs die zweithöchste Warnstufe vier aus - das sind drei Landkreise mehr als am Vortag. Betroffen sind nun unter anderem das Havelland, der Landkreis Teltow-Fläming sowie Ostprignitz-Ruppin. Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe wird durch das Brandenburger Forstministerium täglich im Internet veröffentlicht. Die Anzahl der Waldbrände ist in diesem Jahr durch die Brände der vergangenen Wochen auf 247 angestigen. Die geschädigte Waldfläche liege bereits bei über 330 Hektar, so das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft in Brandenburg. Wer sich in diesen Tagen im Wald erholen möchte, so das Ministerium, müsse die Bestimmungen des Waldgesetzes des Landes Brandenburg besonders beachten. Danach ist Rauchen im Wald ebenso verboten, wie das Anzünden eines Feuers. Als Feuerstelle gilt auch der glimmende Kohlegrill oder der Gaskocher mit einer offenen Flamme. Die Einschränkungen gelten dabei nicht nur im Wald, sondern auch bis zu einer Entfernung von 50 Meter zum Waldrand. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberoser Heide in Südbrandenburg die Feuerwehr tagelang beschäftigt. Auch in anderen Regionen Brandenburgs, wie beispielsweie in Storkow, kam es wieder immer wieder zu Wald- und Feldbränden.

Jetzt kommen die "Hundstage"

Ein Ende des Sommerwetters ist nicht in Sicht. "Es gibt bis zum Monatswechsel kein deutliches Signal, dass sich die Wetterlage ändert", sagt Büttner. "Es kann auch sein, dass sich das bis in den August fortsetzt." Der Meteorloge sagt auch, das Wetter sei zwar untypisch für die Region, normalerweise könne man um diese Jahreszeit mit durchschnittlich 23 bis 24 Grad rechnen, aber hin und wieder passiere es durchaus, dass es so heiß werde. "Denn jetzt ist die wärmste Zeit des Jahres. Die sogenannten Hundstage".